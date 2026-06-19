Cigánybűnözés, Videók :: 2026. június 19. 09:05 ::

Zenebömböltető "magyarok" gyilkoltak magyar családapát Torontóban - legalábbis az RTL nem győzi ezt Oláhékról hangsúlyozni

Sajtóértesülések szerint heten – öt nő és két férfi – vehettek részt egy torontói utcai támadásban, amelyben meghalt egy háromgyermekes magyar családapa. A család szerint a konfliktus azért robbant ki, mert az áldozat csendre intette a lakásuk előtt hangoskodó társaságot. Két feltételezett elkövető már feladta magát, a többieket még keresik – írja az Index.



Kanadai rendőrök az RTL szerint magyaros szóváltás helyszínén (fotók: torontói rendőrség)

Kővel ütötték le hátulról, majd miután a földre rogyott, kétszer is áthajtottak a háromgyermekes magyar családapán a kanadai Torontóban. A vasárnapi brutális utcai leszámolás részleteiről az áldozat egyik kint élő rokona beszélt az RTL Híradónak. A rokonok szerint „magyarok” támadtak az apára és a segítségére siető testvérére az utcán, mindezt azért, mert az áldozat reggel hatkor csendre intette a lakásuk előtt zajongó társaságot.

Erik, a 32 éves családapa Sajószentpéterről költözött Torontóba.

Szemtanúk szerint baseballütővel és egy nagy kővel estek neki támadói, majd amikor a földre került, autóval kétszer is áthajtottak rajta. Az áldozat rokona csak név nélkül, hangját torzítva mert beszélni a brutális támadásról:

nyomták neki a gáz és nagyon nagy hangja volt, a zene is bömbölt egész hajnalban, és az Eriknek három pici gyermeke van: két fiú, egy kislány, és nem tudtak aludni

– fogalmazott a rokon, aki szerint „hetek óta ez ment” és az áldozat többször rászólt a hangoskodókra, ezen azonban legutóbb annyira feldühödtek, hogy a család ajtaját kővel kezdték hajigálni, az erkély ajtót pedig megpróbálták feltépni. A családfő biztonságba helyezte feleségét és gyerekeit, majd a testvérét hívta, hogy jöjjön segíteni, aki azonnal el is indult. Az apa addig kiment az utcára nyugtatni a kedélyeket.



Sáfár Erik a családja nyugalma érdekében próbálta csitítani a hetek óta elviselhetetlenül viselkedő "honfitársakat"

Az egyik nő hátulról egy olyan kővel fejbe dobta, amit ő maga is alig bírt megtartani, ekkor Erik térdre rogyott. Az egyik fiú beleugrott a kocsiba és totál gázzal ráment és kétszer is ráment. Ezt az Erik bátyja végignézte

– számolt be a történésekről egy másik családtag.

A védelmére kelő fivérét is elsodorták az autóval, ő túlélte és kórházba került. Erik azonban a helyszínen meghalt, támadói pedig két kocsival menekültek el: egy sötétszürke és egy fehér BMW-vel.

Két nappal később két feltételezett elkövető önként feladta magát a rendőrségen: egy 18 és egy 23 éves fiatal, akiket ha később elítélnek emberölésért, életfogytiglant is kaphatnak.

A helyi rendőrség parancsnoka, Jack Gurr szerint a városrészben még nem volt példa ilyen kegyetlen támadásra, ami érthető okokból megrázta a helyieket. A Híradó információi szerint az utcai merényletről többen videókat készítettek, amelyeket a rendőrség már lefoglalt, és ezek alapján keresik a támadás többi résztvevőjét.

A halálragázolt apa temetését hétfőn tartják Torontóban.

Román nő is részt vett Oláh Ricsiék c típusú szóváltásában

A támadók elmenekültek a helyszínről, és egy darabig nem lehetett róluk tudni semmit, Zanati Balázs torontói magyar rendőr pedig csak a reményét fejezte ki, hogy nem a helyi magyar közösség tagjai az elkövetők – derül ki a Blikk korábbi híréből.

(a torontói rendőrség szerint Babos Milán András és Oláh Richárd végzett Sáfár Erikkel – a szerk.), ám a harmadik társuk, egy román nő még szökésben van. A két fiatal letelepedési engedéllyel rendelkezik az országban, úgynevezett landed immigrant státuszban vannak, míg az áldozatuk már kanadai állampolgár volt. Sajnos, a félelme beigazolódott: a hatóság egy útzárat állítva elfogott két férfit, a 18 éves B. Milánt és a 23 éves O. Richárdot, ám a harmadik társuk, egy román nő még szökésben van. A két fiatal letelepedési engedéllyel rendelkezik az országban, úgynevezett landed immigrant státuszban vannak, míg az áldozatuk már kanadai állampolgár volt.

A magyar származású egyenruhás szerint a hír – érthető módon – nagyon megrázta a torontói magyarságot. Zanati jelezte továbbá, hogy számos közösségi médiás bejegyzést és hozzászólást is olvasott a történtekkel kapcsolatban, ám szerinte több téves információkon alapult.