Videók :: 2026. június 18. 10:52 ::

Tart-e tárlatvezetést Magyar Péter a luxizó Ruszin-Szendi villájában is?

"Szeretnénk egy whiskyshordót dizájnként a billiárdasztalhoz, és egy kisebbet a dolgozószobába szervizasztalként" – írta Ruszin-Szendi Romulusz még a Fidesz-kormány alatt vezérkari főnökként az egymilliárdos "szolgálati lakásával" kapcsolatos megrendelései közt. Prémium masszázsmedence 7,6 millió forintért, kávéfőző 720 ezer forintért, sőt playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen, és hálószobai plafontükröt is kértek a feleségével.

Most Novák Előd szembesítette a minisztert a luxizásával, illetve a Tisza kettős mércéjével, Magyar Péter minisztériumi "tárlatvezetései" után.