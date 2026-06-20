Sport :: 2026. június 20. 22:50 ::

Köln is szívesen rendezne olimpiát

Köln - a Rajna-Ruhr régióval közösen - megerősítette rendezési tervét a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiára azzal, hogy benyújtotta hivatalos pályázati elképzeléseit a Német Olimpiai Sportszövetségnek.

Az anyaghoz csatolták azt a közvélemény-kutatási eredményt, amely szerint az 1,4 millió szavazó kétharmada támogatja az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére vonatkozó előkészületek folytatását.

A pályázat élvezi Észak-Rajna-Vesztfália parlamentjének, a regionális kormánynak, az érintett önkormányzatoknak, valamint több mint 40 vállalatnak a támogatását és széles körben lefolytatott konzultációk után készült el. A cél az volt, hogy a korábbi tervekhez képest csökkentsék a sportolók utazási idejét, és ennek megfelelően jelöljenek ki potenciális ötkarikás sportlétesítményeket úgy, hogy jelentősen ne növekedjen a beruházási költség.

A Köln vezette Rajna-Ruhr régió Münchennel és Berlinnel verseng a német jelöltségért, miután Hamburg - a kedvezőtlen lakossági támogatás miatt - a múlt hónapban visszalépett.

A Német Olimpiai Sportszövetség várhatóan szeptember 26-án dönt, hogy melyik város és melyik évre jelentkezzen olimpiai házigazdának.

Németország 1936-ban Berlinben, 1972-ben pedig Münchenben adott otthont nyári olimpiának.

(MTI)