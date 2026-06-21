Külföld :: 2026. június 21. 18:08 ::

Megölték a kolumbiai EMC gerillaszervezet második számú vezetőjét

A kolumbiai biztonsági erők megölték a FARC volt gerillaszervezetből kiszakadt EMC csoport második számú vezetőjét, a körözési lista élén álló Iván Mordiscót, harci nevén Marlont - jelentette be vasárnap az X-en Gustavo Petro államfő.

Az elnök szerint Marlon "harcban esett el".

Az EMC nem írta alá a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) és a kormány történelmi jelentőségű 2016-os megállapodását.

Pedro Sánchez védelmi miniszter azt mondta: Marlon "a legveszélyesebb gyilkos, terrorista és gyerekkatonák toborzója volt az ország délnyugati szegletében, Cauca tartományi parancsnok". Őt teszik felelőssé azért az áprilisi pokolgépes merényletért is, amelyben 21-en életüket vesztették.

"Ez volt a legsúlyosabb csapásunk a maffiastruktúrára Kolumbia nyugati részén" - hangsúlyozta Petro, aki gerillából lett államfő, és most lejáró négyéves hivatali idejében mindvégig próbálta elősegíteni a társadalmi megbékélést. Elnöksége alatt csökkent a munkanélküliség, a minimálbér pedig 75 százalékkal emelkedett. Azonban a gerillaszervezetekkel és a jobboldali félkatonai szervezetekkel folytatott tárgyalások ellenére a biztonsági helyzet jelentősen romlott.

Kolumbiában vasárnap általános választásokat tartanak, amelyeken a szavazópolgárok eldöntik, hogy Gustavo Petro államfő utódjaként az eddigi megbékélési politikát folytató baloldali szenátorra, Iván Cepedára szavaznak, vagy a jobboldali Abelardo de la Espriellára, aki közvetlen összecsapást helyezett kilátásba a fegyveres csoportokkal.

(MTI)