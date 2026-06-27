Külföld :: 2026. június 27. 18:25 ::

A migránsok méltóságának tiszteletbe tartásáért tartottak menetet a mexikói-amerikai határon

Katolikus egyházi személyiségek részvételével a mexikói-amerikai határon át tartott vallási menettel hívták fel a figyelmet a migránsok méltóságának tiszteletbe tartására pénteken az arizonai Nogales határváros két oldalán.

A város Egyesült Államokhoz tartozó részén rendezett ünnepi szentmisén három tagállam püspökei, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke beszédében az egyház gyámolító feladatára hívta fel a figyelmet, és egyben arra sürgette az amerikai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a migránsok méltóságát.

A szentmisének otthont adó templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés közvetlen közelében áll.

Az egyházi alkalmat a szervezők közlése szerint tudatosan időzítették az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulójához, a szentmisén a történelmi évfordulóról is megemlékeztek.

Az Egyesült Államok függetlenségéről szóló nyilatkozat aláírásának évfordulóján, július 4-én, az Egyesült Államokból származó XIV. Leó pápa az olaszországi Lampedusán a migráció által kiemelten érintett szigetre látogat majd.

(MTI)