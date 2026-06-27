Friss hírek :: 2026. június 27. 19:39 ::

Szántínó nem tért vissza a gyermekotthonba

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/454/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kozák Szántínó ügyében - írja honlapján a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves fiú 2026. június 24-én egy XV. kerületi gyermekotthonba nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Kozák Szántínó körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete, rövid hajú.

Eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót viselt.