Migránsbűnözés, Külföld :: 2026. június 27. 22:33 ::

Megint egy szomáliai hajtott gyalogosok közé Londonban, de nem kezelik terrorcselekményként

Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadwayen ütötte el az öt gyalogost. A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították.





The collision happened outside Marks & Spencer on The Broadway at around 2.30pm. The London Ambulance Service treated three people at the scene and took one to a major… Three people have been taken to hospital after a car struck pedestrians in Ealing Broadway this afternoon.The collision happened outside Marks & Spencer on The Broadway at around 2.30pm. The London Ambulance Service treated three people at the scene and took one to a major… pic.twitter.com/b6DpPLPfBo June 27, 2026

A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.

Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.





Five people were injured in the incident just before 2:30pm today.

Hope all those injured make a full recovery. A Somalian man has been arrested on suspicion of attempted murder after a car ploughed into multiple pedestrians in Ealing Broadway, London.Five people were injured in the incident just before 2:30pm today.Hope all those injured make a full recovery. pic.twitter.com/WF0Cbg6sXL June 27, 2026

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).

A beszámoló megfogalmazása szerint a vizsgálatot végző rendőrök "nyitott kérdésként" kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.



Live reporting

3 pedestrians hit by the same car outside Marks and Spencer Ealing.

Further updates as I get them Ealing BroadwayLive reporting3 pedestrians hit by the same car outside Marks and Spencer Ealing.Further updates as I get them pic.twitter.com/m4c9C71mtg June 27, 2026

Április végén az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.

A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.

(MTI)