Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.
A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadwayen ütötte el az öt gyalogost. A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították.
Three people have been taken to hospital after a car struck pedestrians in Ealing Broadway this afternoon.— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 27, 2026
The collision happened outside Marks & Spencer on The Broadway at around 2.30pm. The London Ambulance Service treated three people at the scene and took one to a major… pic.twitter.com/b6DpPLPfBo
A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.
Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.
A Somalian man has been arrested on suspicion of attempted murder after a car ploughed into multiple pedestrians in Ealing Broadway, London.— Lady Victoria 🏴 🇬🇧 (@LadyVictoriaD) June 27, 2026
Five people were injured in the incident just before 2:30pm today.
Hope all those injured make a full recovery. pic.twitter.com/WF0Cbg6sXL
A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).
A beszámoló megfogalmazása szerint a vizsgálatot végző rendőrök "nyitott kérdésként" kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.
Ealing Broadway— Walking Marky (@CitizenUddin) June 27, 2026
Live reporting
3 pedestrians hit by the same car outside Marks and Spencer Ealing.
Further updates as I get them pic.twitter.com/m4c9C71mtg
Április végén az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.
Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.
A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.
(MTI)