Publicisztika, Tudomány és technika :: 2026. június 27. 21:12 ::

Kommunikációs mélypont - vannak, akik már a randiappokon is chatbotokra bízzák a beszélgetést

A mesterséges intelligencia jelenléte ma már az élet minden területén fellelhető. Írtam már MI által szerkesztett hírlapról, vagy éppen arról, sokan pszichológusnak is a ChatGPT-t használják. Ez persze csak két kiragadott példa, a teljes portfólióm ennél jóval nagyobb, ma pedig egy újabb témával bővül, nevezetesen, hogy egyesek már az online történő ismerkedéshez is meglehetősen szürreális módon használják az MI-t.



Nem jó irány, ha még a potenciális partnerünkkel való kommunikációt is a mesterséges intelligenciára bízzuk (fotó: Peter Hamlin / AP)

A randiappok papíron egyszerűbben működnek, mint amilyen elégedettek a felhasználók a gyakorlatban. Ha tetszik valaki, jobbra húzod, ha pedig ő is jobbra húz, már kezdődhet is az ismerkedés az első mondatokkal. Hogy ez mennyire jó, mennyire nem, most nem feladatunk eldönteni, de az egészen biztosan vakvágány, hogy némelyek helyett már az első üzeneteket is chatbotok szerkesztik.

Több külföldi médium is arról számolt be , hogy sokan a mesterséges intelligenciához fordulnak, ha elakadnának a beszélgetésben, vagy éppen akkor, ha el kell indítani egy online beszélgetést (ez egyébként sokszor tényleg nem a legkönnyebb feladat). Előbbi azért vicces, mert lehet, hogy az illető pont egy olyan kérdés megválaszolásában akadt el, amit a másik szintén egy chatbottal íratott meg.

Persze, néha igénybe venni az MI segítségét ahhoz, hogy megtörjön a jég, még nem bűn, de ha a későbbi kommunikációt is rábízzuk, az már nagyon problémás, hiszen megöli a kreativitást, az emberi tényezőt.

Az Associated Pressnek (AP) nyilatkozók döntő többsége is ezen a véleményen volt. Fenntartással kezelik a technológia alkalmazását a magánéletükben, illetve van egy határ, ahol már a randevúzáshoz nem használnának MI-t. De akadt egy olyan 22 éves diáklány is, aki azt mondta, nem válaszolna potenciális partnerének, ha tudná, hogy üzenetét a mesterséges intelligencia fogalmazta meg.

A mesterséges intelligencia használata üzenetek megfogalmazására egyértelműen az emberi kreativitást, kommunikációs készségeket gyengíti, hovatovább kiölik az ember személyiségét, autentikusságát. Igenis szükség van arra a befektetett energiára, hogy ezeket az üzeneteket magunk fogalmazzuk meg a kiszemeltünk felé (még akkor is, ha a „ghosting”, magyarul a szó nélkül való hirtelen eltűnés miatt ez sokszor hálátlan feladat), ugyanakkor a mesterséges intelligencia előretörése elkerülhetetlen az úgynevezett „randiiparban” is, ami hangsúlyozandó, nem egyenlő azzal, hogy helyettünk fogalmaz meg üzeneteket.

Több applikáció már beépített MI által vezérelt szegmenseket, például potenciális profilajánlások formájában, MI segítségével érdeklődési körök alapján szelektálnak, de a Bumble nevű alkalmazás (amely régebben arról volt nevezetes, hogy „matchelés” esetén csak a nő kezdeményezhetett beszélgetést) a hagyományos „jobbrahúzási rendszert” MI-alapú technológiára szeretné lecserélni, sőt, vannak olyan alkalmazások, ahol ha nem is teljes üzenetet ír az MI, de segít a beszélgetés elindításában.

Az online világban történő ismerkedés esetében is ugyanazzal a mintával találkozunk, mint mindenhol máshol: a mesterséges intelligencia beépülése elkerülhetetlen a randiappokba, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy mindez ne rombolja az emberi kreativitást, kommunikációt, a befektetett idő, energia fontosságát.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info