Anyaország :: 2026. június 27. 22:48 ::

Kánikula: megengedhetik a tanároknak az otthoni munkavégzést az iskolaigazgatók a jövő héten

Jövő héten az iskolaigazgatóknak lehetősége lesz biztosítani az otthoni munkavégzését a tanároknak az extrém hőség miatt – jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter.

Az iskolai tanév ugyan véget ért, de a pedagógusoknak a következő héten is iskolai munkájuk van, de a szakképzésben továbbra is szakmai gyakorlatok és tanműhelyi foglalkozások zajlanak, a felsőoktatásban pedig még a vizsgáznak a diákok és országszerte gyermekek ezrei vesznek részt nyári táborokban. Lannert azt írta: a gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebb beltérbe kell szervezni ezeken a napokon, a szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét és több pihenőidőt biztosítanak, ahogy a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre.

„A tartós hőség ezekben a hetekben mindenhol fokozott odafigyelést igényel. Az intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket” – írta a miniszter.

Az egész országban harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a hőség miatt számos településen tűz ütött ki, a MÁV közlése szerint a nagy meleg okán késésekre kell számítani.

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