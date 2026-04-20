2026. április 20. 14:42

Ismét Hagi a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Ismét Gheorghe Hagi lett a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Hétfői sajtótájékoztatóján Razvan Burleanu, a román szövetség elnöke emlékezetett, hogy a játékosként a Real Madridban és a Barcelonában is megfordult Hagi 2001-ben, edzői pályafutása kezdetén négy mérkőzésen már irányította a nemzeti együttest. Később hazáján kívül Törökországban tevékenykedett.

A 61 éves Hagi - aki 124-szeres válogatott volt, és három világ-, illetve három Európa-bajnokságon szerepelt - szerződése 2030-ig szól.

A románok Mircea Lucescu irányításával nem jutottak ki a nyári világbajnokságra, a pótselejtezőn kikaptak Törökországban. A 80 éves szakvezető március végén kórházba került, április elején lemondott posztjáról, másnap szívrohamot kapott, és 7-én elhunyt.

(MTI)