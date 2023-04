Ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk bele!

3. Olvasónk gondolt egyet és a Magyarországon meglehetősen népszerű gyakorikerdesek.hu oldalon egy "érzékeny témát" hozott szóba egy szavazással vegyítve. A felütés erős, provokatív, de abszolút jogos, hiszen annak ellenére, hogy a válaszlehetőségek első olvasatra talán szürreálisnak hathatnak, eljöhetnek azok az idők amikor egyik vagy másik már nem lesz az. Addig pedig marad a nevetés.

Olvasónk beszámolója alapján a kérdés nagyjából három percig élt az oldalon, utána "csodával határos módon" törölték.

2. Az eBay német oldalán ingyenesen rakhatja fel bárki a megunt cuccait, hogy helyet csináljon az újaknak és pénzhez jusson. Mivel is lehetne jobban ezt a "kihagyhatatlan ajánlatot" illusztrálni, mint két homoszexuálissal, akik úgy örülnek az eBay akciójának, mintha legalábbis az ötöslottó főnyereményét vitték volna el.

Persze ennél az ábrázolásnál Nyugaton már mi sem természetesebb, ennek ellenére rengeteg embert háborít fel még így is a dolog. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogyha van rá jó lehetőség, a fogyasztók büntetnek, például olyan termékeket, amelyek LMBTQ-emberekkel hirdetnek.

Akinek az eBay hirdetés nem jön be és van fölös pénze, az támogathat ukrajnai macskákat is, amelyek a háború miatt ezerszám kóborolnak az országban oltatlanul, mindenféle gondozás és sterilizálás nélkül. Persze szegény macskák tényleg nem tehetnek a háborúról, de nem inkább olyan fajokat kellene óvni, amelyek mondjuk védettek és kevés van belőlük? Megjegyzem, ezt a kérdést más helyeken is fel lehetne tenni, nem kizárólag Ukrajnában.