Reklámok rögös útjain - Heti progresszió (CCXVI. rész)

Tovább pöfög képzeletbeli vonatunk a progresszió rozsdás sínjein, folytatjuk a könyvek és reklámok világával ott, ahol abbahagytuk. Minden kedves olvasónknak köszönöm a beküldött híreket és képeket, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is várja ezeket. Csapjunk is bele!

3. A Meleg Budapest múlt heti sokkhatása után adós vagyok olvasónk levelének utolsó negyedével, amelyben még egy kötetre hívta fel a figyelmemet, mely a Libri polcain csüngött. Ez pusztán az, aminek elsőre is látszik, egy könyv modern „diktátorokról”.

A képen látható vezetők között amúgy is komoly különbségek vannak, így egy halmazban hivatkozni rájuk eleve több mint furcsa, de olvasónk megjegyzi, hogy vajon milyen diktatúra az, ahol ez a könyv kint lehet egy nyilvános helyen, egy könyvesboltban. Nos, legyen a véleményünk akármilyen lesújtó a Fideszről, ez igaz. Ugyanis, ha a szó szoros értelmében diktatúrában élnénk, ez a könyv még csak hírből sem lehetne beszerezhető, mint ahogy azok is „köddé váltak” volna, akiknek valaha köze volt hozzá. Olvasónk hozzáteszi azt is, hogy ő a fiatal éveit egy olyan diktatúrában élte, ahol ennél jóval finomabb szólamok miatt is komoly következményekkel kellett szembenézni.



A diktatúra valahogy sosem sújtja a baloldalt

2. Az itt látható képet olvasónk fotózta Budapesten. Paco Rabanne parfümök meglehetősen bizarr ajánlással, gondosan figyeltek rá, hogy még csak véletlenül se szerepeljen két fehér illető egy európai országnak szánt reklámban, így a mostanság népszerű fekete férfi és fehér nő párosítást választották.



Kihagyhatatlan ajánlat ez is

Biztos sok olvasónk kedved megjött a vásárláshoz ezek után…

1. Nemcsak a parfümöket akarják furcsa entitásokkal eladni, de a Mini is az autóit. Kedves olvasónk volt ezúttal is az áldozat, de hiába ajánlgatta neki a hírfolyam, nem igazán jött meg a kedve a „minden eddiginél tágasabb és modernebb” Mini Countryman autóhoz. Mondjuk akivel reklámozzák sem tűnik túl nagy „countryman-nek”, de erre mondják ugyebár, hogy ne legyünk olyan előítéletesek.



Lassan úgy kell keresni a normális reklámokat mint tűt a szénakazalban

Kedves olvasóink kitartó figyelmét én ezúttal is mint mindig hálásan köszönöm, jövő héten ott folytatjuk, ahol most abbahagytuk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info