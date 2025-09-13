Extra :: 2025. szeptember 13. 10:25 ::

Lelepleződtek az "átláthatatlanok": politikai fegyverként működik a "független oknyomozók" hálózata

A brüsszeli támogatásokból működő, függetlennek nevezett oknyomozó hálózat valójában politikai fegyverként működik – állítja Petr Bystron, az AfD európai parlamenti képviselője. Szerinte az OCCRP nevű médiahálózat és partnerei ellenőrizetlen, egyoldalú kampányokat folytatnak az EU-kritikus politikusok lejáratására, miközben milliárdokat kapnak uniós és amerikai forrásokból, köztük George Soros alapítványától is. Az OCCRP Magyarországról az Átlátszót és a Direkt36-ot említi partnereiként.

Több mint 604 ezer eurót fizetett ki közvetlenül a tavalyi EP-választások után az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság egy olyan médiakonzorciumnak, amely a voksolás előtt lejáratókampányt folytatott konzervatív és EU-szkeptikus politikusokkal szemben – írja a német Berliner Zeitungra hivatkozva a The Gateway Pundit híroldal, melyet a Magyar Nemzet szemlézett.



Ursuláék támogatják a "független médiát" (kép: AFP)

A pénz kifizetése abból a válaszból derült ki, amelyet az Európai Bizottság adott Petr Bystron AfD-s képviselő azon kérdésére, hogy Brüsszel mennyivel támogatja a „független médiát”.

„A világháború utáni történelem legnagyobb médiabotránya érik. Az EU-forrásokat állítólag »tényfeltáró újságírás támogatására« használták fel. Ez azonban gúnyosan hangzik, mivel épp az ellenkezőjét tették: ellenőrizetlenül és teljességgel kritikátlanul, kampányszerűen negatív információkat terjesztettek az EU-t bíráló politikusokról” – jelentette ki Bystron a leleplezés kapcsán, amely nem egészen veszélytelen vállalkozásnak bizonyult. Ugyanis a német képviselő az egyik olyan politikus, akit a számos országra kiterjedő, OCCRP elnevezésű hálózat – Riportprojekt a Szervezett Bűnözésről és a Korrupcióról – a célkeresztjébe vett.



Petr Bystronnál huszonháromszor (!) tartottak házkutatást (kép: IMAGO/Metodi Popow)

Az OCCRP „tudósításai” nyomán

huszonháromszor tartottak nála házkutatást, de nem találtak ellene bizonyítékot.

Zsebükben a fősodratú sajtó

A hálózattal Németországban olyan nagy liberális lapok dolgoznak együtt, mint a Der Spiegel, a Die Zeit vagy a Süddeutsche Zeitung, az Egyesült Államokban a The New York Times vagy a The Washington Post, Nagy-Britanniában a The Guardian, Franciaországban pedig a Le Monde.

A hálózat mások mellett lejáratókampányt folytatott Donald Trump amerikai, illetve Václav Klaus volt cseh elnök ellen, de több EU-tagállam választásaiba is beavatkoztak, szerepet játszva például a konzervatív-jobboldali osztrák kormány 2019-es összeomlásában.

Emellett az ukrajnai háború ellenzőit is lejáratták, alaptanul Moszkva ügynökeinek nevezve őket.

Ahonnan a pénzek jöttek

A hálózat finanszírozói között megtalálható a hírhedt USAID is, azaz az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, amelyet Donald Trump republikánus elnök első intézkedései között „szántott be”, a German Marshall Fund, a szintén amerikai National Endowment for Democracy, valamint George Soros Nyílt Társadalom Alapítványai is.

Vagyis ugyanazok a háttérhatalmi intézmények, amelyek a 2022-es országgyűlési választások előtt a magyarországi ellenzék holdudvarát is pénzelték.

Mediapart francia oknyomozó hírportál egy tavalyi cikke szerint az OCCRP legalább 47 millió dollárt kapott amerikai kormányforrásokból, mégpedig nem feltétel nélkül: a szponzorok beleszólhattak a hálózat munkaterveibe és a vezetői kinevezésekbe. De januári hatalomra jutása után Trump gyorsan elvágta az OCCRP amerikai kormányfinanszírozását.

Szerdán, az Európai Parlamentben elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök nem rejtette véka alá, hogy Brüsszel folytatja a „független média” támogatását, beleértve a közösségi médiafelületekét is.

– A következő költségvetésben a média támogatásának jelentős növelését javasoltuk (…) Felhasználjuk eszközeinket a független és helyi média támogatására. (…) Ugyanez áll a közösségi médiára

– hangoztatta.

Hazai partnerek

Az OCCRP-nek a saját honlapja tanúsága szerint több együttműködő partnere van a magyarországi dollármédiumok között is. A Direkt36 nevű „tényfeltáró” oldal rendszeresen foglalkozik titkosszolgálati, nemzetbiztonsági kérdésekkel, általában külföldi érdekeket képviselve és a magyar szerveket támadva.

Az amerikai kormányzati pénzekből és George Soros hálózatából a portál munkatársait is esetenként más országokban, gyakran a tengerentúlon képzik.

A portál munkatársa Panyi Szabolcs, akinek tevékenységére a magyar titkosszolgálatoknál is felfigyeltek, s azt feltételezik, hogy az egyébként holotúlélő-leszármazott Panyi újságíróként olyan amerikai titkosszolgálati csoportokhoz van bekötve, amelyek jó kapcsolatokat ápolnak az amerikai Demokrata Párttal.



Panyi Szabolcs és 6000 év fájdalma (fotó: Direkt36)

Átláthatatlan

Az OCCRP magyarországi partnere az Átlátszó.hu is, amely a Direkt36-hoz hasonlóan szintén részesült a USAID közép-európai programjából. Az Átlátszó tevékenységét a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálta annak kapcsán, hogy a külföldről finanszírozott portálon keresztül a magyar belpolitikát igyekeztek befolyásolni. Mint megállapították,

az Átlátszó politikai, gazdasági és társadalmi károkat is okoz Magyarországnak, például azzal, hogy rendszeresen töltenek fel amerikai szerverekre hazai adatigénylésből származó információkat,

ezekben a dokumentumokban pedig az állami és önkormányzati intézmények, magyar magánvállalkozások és személyek közötti szerződések, levelezések mellett több száz telefonszám vagy más személyes, szenzitív információk is szerepelnek.