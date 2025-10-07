Extra :: 2025. október 7. 12:15 ::

Ömlik a pornó és a meztelenség a gyerekekre a TikTokon

A TikTok algoritmusa pornográfiát és erősen szexuális tartalmú videókat ajánl a kiskorú felhasználóknak – írja a BBC a Global Witness emberi jogi csoport kutatása alapján. A kutatók hamis gyermekfiókokat hoztak létre a TikTokon, 13 évesnek beállítva magukat, és, bár aktiválták a platform gyerekeknek szánt biztonsági beállításait, ezek után is ömlöttek rájuk a szexuális tartalmak: a javasolt keresések szexuális tartalmú anyagokhoz vezették őket, amelyekben erőszak, valamint behatolásos szex volt látható.

A kutatás szerint a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a felnőtt tartalmak eléréséhez nem is kellett rákeresni semmire, a platform magától ajánlotta ezeket a kifejezéseket vagy videókat. A jelentésből kiderül, hogy a videókat más, ártalmatlan tartalmakba ágyazták be a feltöltőik, hogy elkerüljék a törlést.

A kutatók idén áprilisban bukkantak rá a problémára. Értesítették is a TikTokot, amely közölte, hogy azonnali lépéseket tett a probléma megoldására. Idén július végén és augusztusban azonban a kampánycsoport megismételte a tesztet, és ismét azt tapasztalta, hogy az alkalmazás szexuális tartalmakat ajánl. Mindezt annak ellenére, hogy augusztus végén életbe lépett Angliában egy rendkívül szigorú gyermekvédelmi törvény.

Ava Lee, a Global Witness munkatársa szerint a megállapítások „hatalmas sokkot” jelentettek a kutatók számára. Mint mondta, a TikTok nemcsak, hogy nem tudja megakadályozni, hogy a gyerekek nem megfelelő tartalmakhoz férjenek hozzá, hanem amint létrehoznak egy fiókot, azonnal javasolja is nekik azokat.

(24 nyomán)