Hány feleséged van? - kérdezte Trump a szíriai elnöktől, miután befújta parfümmel

Az amerikai elnök ismét kamerák előtt bizonyította, hogy nem állnak tőle távol a diplomáciában szokatlan fordulatok: Donald Trump ezúttal Ahmed as-Sár szíriai elnökkel a Fehér Házban folytatott kötetlen beszélgetése közben kezdte el parfümmel fújkálni az elnököt, majd megkérdezte tőle, hogy „hány feleséged van?”.

Ahmed as-Sár még hétfőn Washingtonban találkozott Trumppal. A látogatás a két ország között formálódó stratégiai kapcsolatok ellenére mindenképp kirívó, hiszen a Bassár el-Aszad rezsimjének 2024. decemberi megbuktatását vezető as-Sár korábban még Mohamed al-Dzsúláni harci névre hallgatva az al-Kaida szíriai ágának emírjeként volt ismert, Irakban amerikai börtönben is ült.

Az amerikai elnök a találkozón a kamerák előtt folytatott beszélgetésük közben egy ponton előkapott egy ajándéknak szánt parfümot, amivel először magát, majd a szíriai elnököt fújta be gondosan. „Ez a legjobb illat. Gyere te is!” – mondta Trump a delegáció egy másik tagjának, aki meg is köszönte a fújást.

Az amerikai elnök ezután azt mondta Ahmed as-Sárnak, hogy nyugodtan tegye el a parfümöt, van egy másik is, de azt már a szírai elnök feleségének szánta. Itt kérdezett rá Trump, hogy „hány feleséged van? Egy?”

Ahmed as-Sár gyorsan biztosította az elnököt, hogy neki csak egy felesége van, majd egy baráti összenevetés és vállcsapkodás után még azt is odaszúrta Trump neki, hogy „nálatok sosem tudni”.

A szíriai elnök fogadása az Ovális Irodában mellőzte a külföldi vezetők esetében szokásos ünnepélyes ceremóniát, és as-Sár a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy a kapcsolata az al-Kaidával „a múlt”, és a fehér házi találkozón nem került szóba. Szerinte Szíriát az Egyesült Államok az Aszad-korszakkal ellentétben többé nem fenyegetésként, hanem geopolitikai szövetségesként kezeli.





“Come here… this is the best scent! You too — take some. And here’s a bottle for your wife! How many wives do you have?”

“Just one.”

"Come here… this is the best scent! You too — take some. And here's a bottle for your wife! How many wives do you have?"

"Just one."

"Only one? Well, with you guys, you never know!" Trump sprays Syrian president and his delegation with his own perfume pic.twitter.com/OMlimZX0Ug November 12, 2025

(Telex nyomán)