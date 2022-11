Koronavírus :: 2022. november 1. 17:22 ::

Rusvai megint kötelező maszkviselést emleget - "ez senkinek nem árt"

Rusvai Miklós szerint a koronavírusnak egyre több változata alakul ki, ezért szükség lehet majd újra a korábbi óvintézkedésre. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza elleni védőoltásra idén nagy szükség lehet, hiszen komoly járvány fenyeget.

Az NNK múlt heti tájékoztatása szerint ezek a héten befejeződik az influenza elleni védőoltás kiszállítása a háziorvosi praxisokba, kiderült azonban, hogy sokan nem, vagy csak kevesebb mennyiséget kaptak. A kormány ebben az évben az oltóanyagot térítésmentesen biztosítja a fokozottan veszélyeztetetteknek.

Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában rámutatott: ha valaki megbetegszik ilyenkor, az nem meglepő, minden ősszel ezt tapasztaljuk, viszont mióta a covid megjelent, ezt már több vírus okozhatja. Sokan nem is csinálnak tesztet, otthon maradnak, meggyógyulnak, és aztán megy minden tovább - mondta a virológus.

A gyermekorvos szerint azonban fontos lenne a teszt, hogy a szülő is tudja, mivel áll szemben, és hogy a gyerek esetleg ne kapjon feleslegesen antibiotikumot. Fábián Dóra hangsúlyozta: ilyenkor tüneti kezelést kapnak a gyerekek, nagy részük pár nap alatt átvészeli a betegséget.

Rusvai Miklós szerint az influenza elleni védőoltás "senkinek nem árt", de attól tart, hogy visszaállunk a covid előtti időkre, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség nagy része a szezon végén is felhasználatlan marad. Tavaly és tavalyelőtt ez más volt, még influenza elleni vakcinahiány is kialakult, de szerinte visszaállunk arra a szintre, hogy az ingyenesen felajánlott mennyiségnek alig a 20 százaléka fog elfogyni.

A virológus hangsúlyozta: idén nagy szükség lenne az oltásra, hiszen hét évente várható komoly influenzajárvány, ami 2022-ben esedékes.

Fábián Dóra szerint a védőoltások most előtérbe kerültek, a szülők tudatosabbá váltak. Praxisában már elég sok influenza elleni vakcinát adtak be az elmúlt időszakban, leginkább olyanokat, amelyek önköltségesek. A gyermekorvos szerint egyetlen dolognak látták bizonyított hatását, mégpedig a megfelelő D-vitamin-bevitelnek, ezzel meg lehet előzni a fertőzések nagy részét - tette hozzá.

Rusvai Miklós is a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet: mint mondta, a vírusfertőzések egy része egy egészséges immunrendszerű ember számára leküzdhető, minél több időt töltünk szabad levegőn vagy sportolunk, annál egészségesebb lesz az immunrendszer.

A virológus szerint lehet, hogy előbb-utóbb újra be kell majd vezetni a maszkviselést tömegközlekedésen vagy közintézményekben, de, mint mondta, ez senkinek nem árt, most is hordhatja bárki.

Az új koronavírus-mutációk a vakcina által keltett immunitást már jobban ki tudják kerülni, ezért van egyre több változat.

A gyerekek körében terjed a kéz-láb-száj betegség, amely néhány napos lappangás után tör ki lázzal, kiütésekkel. Fábián Dóra azt mondta: a szájban megjelenő kiütéseknél nagy a veszély, hogy a gyermek nem iszik, kiszárad, erre figyelni kell. A gyermekorvos szerint viszonylag sokáig fertőz ez a betegség, a gyerekek viszonylag sokáig ürítik széklettel, nem lehet pontosan megmondani, ennek mikor van vége.

(atv)