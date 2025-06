Háború, Videók :: 2025. június 19. 21:15 ::

Irán kezdi túlzásba vinni az önvédelmet, és már kórháznak álcázott katonai objektumokat is támad

Jó reggelt, Tel-Aviv!

Ma reggel a homofób iráni rezsim folytatta Tel-Aviv LGBT-közösségének szexuális molesztálását, teljesen félreértelmezve az LGBT-betűszó eredeti jelentését (Let’s go bomb Tel Aviv). Az egyebek mellett hiperszonikus dildókkal végrehajtott szimbolikus penetráció során az egyik kórház is találva érezte magát.

Jiszrael Kac hadügyminiszter ezt „a legsúlyosabb háborús bűncselekménynek” minősítette, és Hámenei meggyilkolásával fenyegetőzik.

Kac a Netanjahu-kormány egyik legfanatikusabb héjája, aki az Izrael gazdasági bojkottálásáért küzdő BDS mozgalom vezetőinek likvidálására uszít, folytatja a szerinte „terroristák menedékéül és főhadiszállásául” szolgáló gázai kórházak lebombázásának izraeli hagyományát, és támogatja a Gázába irányuló humanitárius segély blokádját.



Előbb: Öljétek meg mindet, civileket, gyerekeket! Pusztítsátok el a kórházakat! Utóbb: Figyeljétek a szirénákat Tel-Avivban. Ez a mi valóságunk

Uriel Bosso (helyesen Buszo) egészségügyi miniszter a Szoroka kórház elleni rakétatalálatot terrorcselekménynek nevezte, amely szerinte „a határvonal átlépése.”

Buszo a szélsőséges Sász párt képviselője, amely valójában a haredi vallási-gazdasági maffia politikai fedőszerve. A Sász vezérkarát többek között csalás, hamisítás és megvesztegetés elkövetésében találták bűnösnek, köztük Árje Deri pártvezért is, akit nemrég a magyar kormány fővadásza, Semjén Zsolt fogadott baráti látogatáson a Karmelita kolostorban Köves Slomó társaságában. Buszo ellen korrupció és kenőpénz elfogadása miatt indult büntetőeljárás, és le is tartóztatták, de végül ejtették az ügyet, és egy autóbomba-merénylet szerencsés túlélőjének mondhatja magát.



Bibinek nem ízlik az orvosság, amellyel a gázaiakat traktálja már egy ideje, és bosszúval fenyegeti az iráni „terrorista zsarnokokat”, akik mégis lenyomják a torkán

Izrael több mint 600 napja bombáz kórházakat, 4 országban több mint 70 kórházat bombázott le, ezen belül Gázában 36-ot, Libanonban 40-et, sőt izraeli orvosok csoportja is gázai kórházak bombázására uszított. (Israeli doctors group calls for bombing Al-Shifa hospital in Gaza, aa.com.tr, 2023.11.05.)

Az IDF az Irán elleni támadása második napján lebombázott egy gyerekkórházat Teheránban (Israel’s ruthless agression strikes Tehran pediatric hospital, tehrantimes.com, 2025.06.14.), ezen a héten kettő másikat. Ezzel szemben Irán csak a közeli IDF-parancsnokság elleni támadás lökéshullámával károsította könnyebben az egyik izraeli kórházat, ami a brit bulvárlapok csatornaszintjére züllött „Magyar” Nemzet tálalásában így hangzik: „Vérfürdő volt hajnalban Izraelben, Irán senkit sem kímélt”

Az iráni hírügynökség szerint a fegyveres erőik által a Szoroka közelében megtámadott létesítményekben több ezer katona, digitális parancsnoki rendszer és kiberháborús egységek találhatók, és a héber média megpróbálja az egyik rakétatámadás által érintett helyszínt „kórháznak” beállítani, de gyorsan és akaratlanul is elárulta, hogy ez az állítólagos „kórház” valójában katonai helyszín.

Az izraeli Magen David Adom mentőszolgálat megerősíti, hogy a Szoroka kórház mellett található biológiai kutatóközpontot, amely egy érzékeny biztonsági helyszín, találat érte.



Szoroka Izrael fő kórháza a katonák evakuálására, és büszkén teszi közszemlére egy katonai helikopter poszterét, amelyen a következő felirat olvasható: „Izrael orvosi vaskupolája”

Egyébként katonai intervenciói során az USA évtizedek óta bombáz kórházakat Vietnámtól kezdve Latin-Amerikán, Jugoszlávián és Afganisztánon át Jemenig. (With Yemen attack US continues long history of deliberately bombing hospitals, mintpressnews.com, 2025.04.11.)

Az izraeli média szerint Izrael ma este magas szintű katonai kabinetülést tart egy megerősített földalatti létesítményben, amely a tel-avivi Ichilov kórház alatt található. Ez a fejlemény gyakorlatilag megerősíti, hogy egy polgári kórház alatt katonai infrastruktúra található. Erről azonban nem volt hivatalos megerősítés. A fejleményről elsőként a Channel 13 számolt be. A találkozó helyszínének megváltoztatásáról szóló döntés azt követően született, hogy az izraeli védelmi minisztériumot tegnap este iráni rakétatámadás érte, amely ideiglenesen használhatatlanná tette. Az Ichilov kórház alatt található földalatti bunker, amely állítólag ballisztikus fenyegetések ellen védett, most ideiglenes parancsnoksági központként fog szolgálni. Az izraeli Channel 13 szerint az Ichilov kórház egyben rejtett katonai létesítmény is, amelyet földalatti parancsnoki alagutak kötik össze a közeli IDF-parancsnoksággal – mindez 450 méteres körzeten belül. Ez a felfedezés hitelt ad azoknak a kritikusoknak, akik már régóta azzal vádolják az izraeli hadsereget, hogy polgári övezetekben épít ki infrastruktúrát. (Israel holds key military meeting in fortified bunker beneath Tel Aviv hospital, freepresskashmir.news, 2025.06.15)

Ez különösen azért érdekes, mert az izraeli haszbaragépezet azzal indokolta Gáza szinte összes kórházának a megsemmisítését, hogy azok valójában a Hamász álcázott katonai létesítményei voltak. Az antiszemiták szerint a zsidók másokat vádolnak azzal, amit valójában ők művelnek.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közleménye:

Ma reggel hatalmas erejű fegyveres erőink pontosan megsemmisítették az izraeli katonai parancsnokság irányító- és hírszerző központját, valamint egy másik fontos célpontot. A robbanás hulláma felületi károkat okozott a közeli, nagyrészt kiürített Szoroka katonai kórház egy kis részében. Az intézményt főként a 25 mérföldre fekvő Gázában zajló népirtásban részt vevő izraeli katonák kezelésére használják, ahol Izrael a palesztin kórházak 94%-át megsemmisítette vagy megrongálta. Nem Irán, hanem az izraeli rezsim kezdeményezte ezt a vérontást, és nem az irániak, hanem az izraeli háborús bűnösök támadják a kórházakat és a civileket. Több száz ártatlan iránit gyilkoltak meg hidegvérrel, mióta Izrael a múlt héten illegális háborút indított az iráni nép ellen. Felhívjuk az izraelieket, hogy a támadások előtt vegyék figyelembe evakuálási utasításainkat, és kerüljék a katonai és hírszerzési létesítmények közelségét. Erőteljes fegyveres erőink továbbra is megsemmisítik azokat a bűnözőket, akik népünket támadják, amíg azok le nem állnak, és meg nem fizetnek nemzetünk ellen elkövetett bűnös agressziójukért.

Gázai antiszemiták propagandavideója. A legszebb öröm a káröröm?



Ez a zsidó kapiskálja a lényeget: Az itteni emberek soha nem hagyták abba a Gázai övezetben lévő kórházak bombázásának igazolását, de amint itt lőnek egy kórházra, hirtelen mindenki a háború törvényeinek megsértése ellen tiltakozik. Olyanok vagyunk, mint az a játékos, aki soha nem hagyja abba a piszkos játékot, de amint valaki megérinti, a földre veti magát és „faultot” kiált

Senki sem garantálja, hogy eljutunk az Iránnal való „háború utáni” állapotba. Még Gázában is 622 napja fuldoklunk, kilépési terv nélkül. Katonákat ölnek meg, foglyokat hagynak magukra, és a gránátok és golyók naponta ölnek civileket és éhes gyerekeket, akik minden erejükkel a lisztes teherautók felé rohannak. Netanjahu étvágya itt nem ismer határokat. Nézzék meg, milyen gyorsan jutottunk el az „iráni nukleáris fenyegetés megakadályozásától” a televíziós állomás és az egyetem bombázásáig, valamint a „régió átrajzolásáról” és a rezsimváltásról szóló téveszmékig. Mi van a saját rezsimünkkel? Ki fog foglalkozni a pusztítással, és ki fogja vezetni az életet egy végtelen kimerítő háborúban? Netanjahu és Jinon Magal? Miri Regev és Ben Gvir? A főrabbik? Amikor az ellenzék és a média megadja magát Netanjahunak és háborúinak, és beleszeret a repülőgépekbe és rakétákba, mint mindenre megoldást kínáló eszközökbe, ez engem, mint cionistát és liberálist, egzisztenciális veszélybe sodor, amely nem kevésbé valós, mint Irán fenyegetése. (Uri Miszgav, Haaretz)



Az Iráni Forradalmi Gárda: Izraelben nincs biztonságos hely. Izrael légtere nyitott számunkra. Izrael védelmi rendszereit lakóövezetekbe és közintézményekbe telepíti. Célpontunk egy katonai parancsnokság volt Beér-Sevában (a Szoroka kórház mellett)

Az izraeli légvédelem és az iráni rakéták közötti ma reggeli csata teljes felvétele, mielőtt az egyik rakéta becsapódott a tel-avivi tőzsde környékén. Légvédelmi rakéták tucatjait lőtték ki vak tyúk is talál szemet alapon:

Az elmúlt 24 órában Irán által kilőtt rakétáknak csak 65%-át fogta el a Vaskupola rakétavédelmi rendszer, ami a előző napi közel 90%-os arányhoz képest csökkenést jelent – közölte az NBC News-zal egy magas rangú izraeli hírszerző tisztviselő. „Irán továbbra is nagyon kifinomult rakétákkal rendelkezik, és azokat is használja.” Az elmúlt napon az iráni rakéták gyorsabbá váltak, így Izraelnek kevesebb ideje maradt felkészülni, mielőtt a lövedékek elérték volna a célpontjaikat. „Tegnapig körülbelül 10-11 perccel a rakéták becsapódása előtt kaptunk korai figyelmeztetést. Ma reggel azonban csak 6-7 perc volt. Ez azt jelenti, hogy a rakéták valószínűleg sokkal gyorsabbak voltak, mint az előzőek.”

Ez az antiszemita cégtábla durván rátámad egy ártatlan helyi lakosra:



Bibi egy kicsit nem figyelt oda, és elismerte, hogy „sok, fájdalmas veszteséget” kénytelenek elviselni. Kölcsönkenyér visszajár (ősrégi perzsa mondás)



Vajon ezt érti Bibi „fájdalmas veszteség” alatt? Irán azzal dicsekszik, hogy a rakétáik bezárták az utolsó tel-avivi buzibárt (ami azért erős túlzásnak tűnik Tel-Aviv, a „melegvilág fővárosaként” kivívott státuszának ismeretében)



Valójában az irániaknak csak egy szexshopot sikerült kiiktatniuk, kisebb zavart okozva a helyi szodomiták műpénisszel való ellátásában



Bombahír: Az Iráni Forradalmi Gárda felszólít a dimonai atomreaktor azonnali kiürítésére. Csak a szokásos hetvenkedés, vagy végre tényleg odacsapnak?

A holokausztmúzeum is megúszta a rakétacsapást, de Nick Fuentesnek tetszik az ötlet:

Egy láthatóan liberális tinédzserlány Teheránból: Halál Izraelre! Győzelem Istentől! Fuck you, Netanjahu!

GI