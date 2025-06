Háború, LMBTQP+ :: 2025. június 17. 19:55 ::

Irán szadista kéjjel terrorizálja Izraelt, főleg a tel-avivi homokosok szenvednek, a mazochistáikat kivéve

Irán a zsidóság puszta létét fenyegeti, és pontosan hatmillió zsidót akar kiirtani. Erre Bibi Netanjahu figyelmeztette Vlagyimir Putyint már idejekorán. (Netanyahu Warns Putin That Iran Wants to Destroy 6 Million Jews, bloomberg.com, 2018.05.09.) Márpedig Netanjahu köztudottan az igazmondás etalonja, akitől a paranoia meg a tódítás/lódítás abszolút idegen, mondhatni genetikailag.

Szerencsére azonban nem eszik olyan forrón a sóletet, mert Robert C. Castel, alias Kohn Róbert szerint „Izrael megveri Iránt”, a Neokohn szerint pedig „szorul a hurok Hámenei körül”. Mértékadó nyugati források tudni vélik, hogy mielőtt a Moszad 72 huri ölelő karjaiba küldené a katonai vezérkara meg az atomtudósai és azok családtagjai után, az ajatollah még megpróbálkozik tetemes összegű életbiztosítást kötni a családtagjai javára valamelyik amerikai-zsidó biztosítótársaságnál, hogy legalább post mortem vegyen revánsot a zsidókon, és éppen a legérzékenyebb pontjukon, vagyis a pénztárcájukon.

A vesztét érző iráni iszlamonácifasiszta rezsim önvédelemnek álcázott antiszemita rémtetteit dokumentáló felvételek undort és felháborodást váltanak ki mindazokból világszerte, akik nem hagyták magukat átverni az állítólagos „gázai genocídium” Izrael-ellenes atrocitás-propagandája által.

Megrázó képsorok következnek, csak erős idegzetűeknek!

Egyesek számára már most elviselhetetlen ez az alig néhány napja tartó idegfeszültség. Mivel a neuraszténia a zsidók egyik sajátságos genetikai betegsége a sok közül, az iráni agresszió tovább súlyosbítja az állapotukat. A WHO-nak haladéktalanul fel kell lépnie ezzel a szándékos zsidóegészség-károsító tevékenységgel szemben:

Haifát azért rakétázzák az iráni iszlamonácifasiszták, mert Castel-Kohn itt szerezte bombabiztos szakértelmét, amellyel napi rendszerességgel bombázza őket a magyarországi kóserkonzervatív médiában:

A hisztérikus roham tankönyvi esete – hallgatni is szörnyű, nemhogy átélni. Iránnak ezért lakolnia kell:

Tűzijáték Izraelben, és a zsidóknak egyetlen sékeljükbe sem került, mert Irán ajándéka. Ez azért szép gesztus tőle, el kell ismerni:

Irán miatt a tel-avivi homokosok nem hódolhatnak zavartalanul anális szenvedélyüknek, és olyan is akad köztük, akinek neglizsében kell óvóhelyre menekülnie. A nemzetközi közösség nem tűrheti tovább tétlenül a melegjogok botrányos megsértését:

Tel-Aviv köztudomásúlag „a világ legmelegebb városa” kitüntető cím büszke birtokosa. Nyilván éppen ezért került a homofób iráni teokrácia célkeresztjébe. Ezek a helyi „szexi zsidó fiúk” most egy óvóhelyen kénytelenek tivornyázni az életükért rettegve, holott a körükben dívó szubkulturális normához híven általában bizonyára olyan helyszínt szoktak választani az orgiáikhoz, ahonnan az ereszcsatornán keresztül is le lehet lécelni, ha túl meleggé válik a helyzet:

Ezek az ukrán szexmunkásnők a munkakörülményeik javításának reményében jöttek Izraelbe, de csöbörből vödörbe kerültek:

Ennek a velőtrázó ajvékolásnak azonnali cselekvésre kell ösztönöznie a szabad világ vezetőit az iszlamonácifasiszta fenevad megállítására:

Sokkoló a pusztítás mértéke. Ehhez képest Gáza látványa kész esztétikai élvezet:

Maga a Moszad főhadiszállása is találatot kapott. Ez aztán már tényleg a pofátlanság csimborasszója. Iránnak láthatóan semmi sem szent:

A CNN megerősíti a Moszad ellen elkövetett gyalázatot merénylet tényét:

Nem csoda, hogy Donald Trump humanitárius meggyőződésből egyre erősebb késztetést érez arra, hogy véget vessen Izrael szörnyűséges tortúrájának, és megakadályozza a Netanjahu-féle második holokauszt bekövetkeztét. Mellesleg azt a százmilliót is meg kell szolgálnia, amellyel Miriam Adelson támogatta a kampányát.

GI