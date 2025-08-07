Háború :: 2025. augusztus 7. 17:54 ::

Állítólag kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött javaslatai - csak tűzszünet, nem béke?

Az Onet lengyel portálhoz eljutottak azok az állítólagos javaslatok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök terjesztett elő Oroszországnak az ukrajnai béke érdekében.



Fotó: Dmytro Sanin, 2025

Az Onet szerint Moszkva nagyon kedvező ajánlatot kapott Trumptól, amelyet, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítana, még a leginkább Moszkva-párti nyugati politikusoknak is be kellene látniuk, hogy Oroszországgal nem lehetséges kompromisszumos megegyezés.

A Kreml szerint Trump és Putyin nemsokára személyesen is találkozhat egymással, miután szerdán az amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt az orosz államfővel.

Az amerikai javaslatok:

Ukrajnában tűzszünet lenne, nem béke;

az orosz területi nyereségeket de facto elismernék, a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák;

visszavonnák az Oroszországra kivetett szankciók nagy részét, hosszabb távon pedig visszatérnének az orosz olaj és gáz importjához is.

A csomagból hiányzik az a Moszkva által követelt garancia, hogy a NATO nem bővülhet tovább kelet felé. Oroszország arra sem kapna ígéretet, hogy abbamarad Ukrajna nyugati katonai támogatása, bár utóbbit állítólag az orosz fél elfogadja.

(Portfólió)