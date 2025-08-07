Az Onet lengyel portálhoz eljutottak azok az állítólagos javaslatok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök terjesztett elő Oroszországnak az ukrajnai béke érdekében.
Az Onet szerint Moszkva nagyon kedvező ajánlatot kapott Trumptól, amelyet, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítana, még a leginkább Moszkva-párti nyugati politikusoknak is be kellene látniuk, hogy Oroszországgal nem lehetséges kompromisszumos megegyezés.
A Kreml szerint Trump és Putyin nemsokára személyesen is találkozhat egymással, miután szerdán az amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt az orosz államfővel.
Az amerikai javaslatok:
- Ukrajnában tűzszünet lenne, nem béke;
- az orosz területi nyereségeket de facto elismernék, a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák;
- visszavonnák az Oroszországra kivetett szankciók nagy részét, hosszabb távon pedig visszatérnének az orosz olaj és gáz importjához is.
A csomagból hiányzik az a Moszkva által követelt garancia, hogy a NATO nem bővülhet tovább kelet felé. Oroszország arra sem kapna ígéretet, hogy abbamarad Ukrajna nyugati katonai támogatása, bár utóbbit állítólag az orosz fél elfogadja.
