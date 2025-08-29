Háború :: 2025. augusztus 29. 20:58 ::

Macron és Merz nagyon egyetértettek az Oroszországra való nyomásgyakorlásban

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, "tekintettel a tömeges orosz támadásokra" az elmúlt hetekben - tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia-német kormányülés után kiadott közös közleményükben.

"Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját" - hangsúlyozta a francia és a német kormány.

"Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be mi magunk is, és erre készek is vagyunk, de az Amerikai Egyesült Államok is, azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz" - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón a kormányülést követően.

"Jelenleg az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat további vámok bevezetéséről. Nagyon örülnék, ha az amerikai kormány meghozná ezt a döntést, és azt más országokra is kiterjesztené, amelyeknek gáz- és olajimportja az orosz háborús gazdaság nagy részét finanszírozza" - mondta a német kancellár.

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy augusztus 18-án Vlagyimir Putyin orosz elnök "megígérte (Donald) Trump elnöknek", hogy találkozik ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. Ha ez a kétoldalú találkozó hétfőig nem jön létre, "azt hiszem, ez ismét azt jelenti, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt", és "ez nem maradhat válasz nélkül" - vélte a francia elnök.

Putyin "láthatóan nem hajlandó (...) találkozni Zelenszkijjel, egyszerűen elfogadhatatlan előfeltételeket szab" - tette hozzá a német kancellár. "Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart" - mondta Friedrich Merz.

A két vezető a hétvégén külön-külön fog beszélni az amerikai elnökkel, jövő héten pedig az úgynevezett tettrekészek koalíciójával -, amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot -, újabb találkozót tartanak.

A francia elnök emellett visszautasította azt a moszkvai vádat, miszerint "durva vagy vulgáris" lenne azért, mert Vlagyimir Putyint "ragadozónak" nevezte. Tagadta, hogy sértő lett volna, de igazolta a jelzőt, utalva egy olyan "emberre, aki úgy döntött, hogy autoriter, autokratikus irányba halad, és revizionista imperializmust folytat a nemzetközi határok tekintetében".

(MTI)