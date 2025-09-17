Háború :: 2025. szeptember 17. 13:59 ::

Vasúti létesítményekre mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az ukrán vasútnak a fegyveres erők által használt objektumaira mért csapást az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1550 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, valamint több lőszer-, üzemanyag- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 357 repülőgéptípusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot a Fekete-tenger északnyugati részén.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 42 ezret az ukrán hadsereg által a háború eleje óta elveszített különleges katonai járművek száma.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy csapást érte az ukrán hadsereg szállítási logisztikáját Zaporizzsja városban. Az orosz hadsereg a helyi autógyár területén nehéztehergépjárművek hangárjait támadta, valamint a javítóbázist és egy egykori gimnáziumot, amelyben katonai raktárt létesítettek.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek kijelentette, hogy a Cserkaszi megyei Szmilában a rakéták és drónok számára irányítórendszereket gyártó Orizon üzemet érte támadás, Poltava megyében, Poltava-Pivdenna állomásnál a mozdonyjavító üzemet, a poltavai légibázist, Kropivnickijben (a korábbi Kirivográdban) a vasútállomást és a hőerőművet.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ-t arról tájékoztatta, hogy az orosz hadsereg 12 kilométer hosszúságú frontszakaszon támad a donyecki régióban lévő Sziverszk irányába, és az elmúlt nap folyamán a város környékén mintegy 300 méter mélyen sikerült beékelődnie az ukrán védelembe.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Oleskiben egy mentőautót ért csapás, az orvos és a jármű vezetője megsérült, Proletarkában és Kalancsakban pedig további egy-egy civil sebesült meg. A herszoni régióban a Dnyeper orosz ellenőrzés alatt álló bal partján lévő településeket az elmúlt nap folyamán 105 drón- és tüzérségi támadás érte.

Krasznodar repülőterén ugyanakkor szerdán, hároméves szünet után, leszállt az első polgári utasszállító, az Aeroflot légitársaság Moszkvából érkezett járata. A repülőtér működését, 12 hasonló oroszországi létesítményével együtt, biztonsági okokból függesztették fel az ukrajnai háború első napján, 2022. február 24-n. Közülük korábban csak az elisztai és a gelendzsiki újította fel a működését, tavaly májusban, illetve idén júliusban.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy Asztrahanyban őrizetben vett egy észak-afrikai férfit, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából kémtevékenységet folytatott.

(MTI)