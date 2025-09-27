Háború :: 2025. szeptember 27. 07:44 ::

Lukasenka felajánlotta, hogy atomerőművet épít Ukrajna orosz kézen lévő területeinek ellátására

Fehéroroszország kész atomerőművet építeni területe keleti részén, hogy árammal láthassa el Ukrajna orosz kézen lévő területeit - közölte pénteken Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, amikor a Kremlben találkozott orosz hivatali kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

"Ha megszületik a döntés, azonnal elkezdjük egy új erőműblokk vagy új villamos erőmű építését, amennyiben szükség van áramra Oroszország nyugati részében és a felszabadított megyékben" - jelentette ki Lukasenka, azt a nyelvezetet használva, amellyel Oroszország nevezi az Ukrajnában elfoglalt területeket.

Putyin válaszában kijelentette, hogy "a finanszírozás egyáltalán nem kérdés. Ha van fogyasztó, aki átveszi az áramot és kifizeti a kért árat, akkor egyáltalán nincs probléma".

Szvjatlana Cihanouszkaja, száműzetésben élő fehérorosz ellenzéki vezető kijelentette az AP hírügynökségnek: "Azzal, hogy Lukasenka felajánlotta egy második fehéroroszországi atomerőmű építését a megszállt ukrajnai területek ellátására, ismét bebizonyítja, hogy az orosz agresszió cinkosa. Háborús bűnökből származó áramért és haszonért eladja Fehéroroszország szuverenitását."

Fehéroroszország első atomerőművét a litván határ közelében, Vilniustól 40 kilométerre, Asztravjecnél építette föl a Roszatom orosz atomenergetikai vállalat 10 milliárd dolláros orosz kölcsönből, Litvánia tiltakozása ellenére.

Fehéroroszország Oroszország szoros szövetségese, és támogatja Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban. Azt is engedélyezte, hogy 2022-ben orosz csapatok a területéről hajtsanak végre inváziót a szomszédos állam ellen.

(MTI)