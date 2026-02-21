Háború :: 2026. február 21. 19:48 ::

Boris Johnson már most küldene nyugati katonákat Ukrajnába

Boris Johnson volt brit miniszterelnök szerint nem kell megvárni a tűzszünetet nyugati katonák ukrajnai telepítésével. Elképzelése szerint ezeknek az alakulatoknak nem harci feladataik lennének, ukrajnai telepítésük "jelzésértékű" lenne Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.



Fotó: Reuters

A volt konzervatív párti brit kormányfővel, aki az ukrajnai háború négy évvel ezelőtti kezdetének idején töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, a BBC brit közszolgálati televízió vasárnaponként jelentkező politikai magazinműsora készített interjút a közelgő évforduló alkalmából.

Johnson a főbb részleteiben már szombaton ismertetett interjúban úgy fogalmazott: ha a háború utáni időszakra már megvannak a nyugati katonák ukrajnai telepítésére szóló tervek, "akkor miért ne tehetnénk meg ugyanezt már most?"

Just as Europeans are preparing to negotiate peace with Russia, Boris Johnson, who sank the Ukraine peace talks in 2022 is calling on the government to put British boots on the ground in Ukraine to make a point to President Putin. This would cross every red line. pic.twitter.com/8f1ZlZV1y5 February 21, 2026

A volt brit miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy Keir Starmer jelenlegi munkáspárti brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának januári párizsi találkozóján szándéknyilatkozatot írt alá közös katonai alakulatok ukrajnai telepítéséről békemegállapodás elérése esetére.

Starmer a szándéknyilatkozat aláírása után úgy fogalmazott: a dokumentum megnyitja az utat annak a jogi keretrendszernek a kidolgozása felé, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen biztosíthatják majd az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, "katonai csomópontokat" alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett "védett létesítményeket" építhetnek fegyverek és hadfelszerelések számára.

Keir Starmer részletek nélkül kijelentette azt is, hogy a koalíció résztvevői "kötelező erejű vállalásokat dolgoznak ki" Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeni újabb orosz fegyveres támadás esetére.

A londoni védelmi minisztérium nem sokkal későbbi tájékoztatása szerint a brit alakulat az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat (Multinational Force for Ukraine, MNFU) részeként tevékenykedne Ukrajnában békemegállapodás esetén.

Boris Johnson - aki 2019 júliusától 2022 szeptemberéig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget - a szombaton előzetesen ismertetett BBC-interjúban kijelentette: ha megvannak a tervek a nyugati katonák ukrajnai telepítésére arra az időszakra, amikor "Putyin kegyeskedik tűzszünetet hirdetni", akkor már most is meg lehetne ezt tenni.

A volt kormányfő szerint ugyanis így jelezni lehetne Oroszországnak, hogy csakis Ukrajna döntésén múlik a szövetségesek fegyveres erőinek telepítése.

Johnson szerint, ha ez csak a tűzszüneti megállapodás elérése után történik meg, azzal a nyugati szövetségesek Putyinnak engednék át a kezdeményezés lehetőségét.

Hozzátette: nem lát logikus okot arra, hogy miért ne lehetne már most "békés célú", nem harci feladatokkal megbízott katonai alakulatokat Ukrajnába küldeni a szabad, független Ukrajna támogatásának kifejezéseként.

Ez politikai kérdés, amely arról szól, hogy Ukrajna szabad ország vagy sem. "Ha Ukrajna Oroszország csatlósa, akkor Putyin dönt arról, hogy ki léphet be az országba, ha viszont nem az, akkor ez az ukránok döntésén múlik" - fogalmazott a volt brit miniszterelnök.

Boris Johnson tragédiának nevezte, hogy a Nyugat nem lépett fel Putyinnal szemben, amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krím félszigetet. Hozzátette: véleménye szerint az orosz elnököt az is felbátorította, hogy a Nyugat nem tett büntetőintézkedéseket, amikor a nemrégiben elűzött egykori szíriai diktátor, Bassár el-Aszad vegyi fegyvereket vetett be a szíriai polgárháborúban.

Johnson szerint valószínűleg szintén bátorítólag hatott Putyinra, amikor az amerikai erők "menekülésszerűen távoztak" Afganisztánból.

A volt konzervatív párti brit kormányfő kijelentette: ha a Nyugat "a vég nélküli maszatolás helyett" a kezdetektől egyértelműen és egyszerűen kifejezésre juttatta volna álláspontját Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban, akkor elkerülhető lett volna az orosz invázió.

"Folyamatosan mondogattuk az ukránoknak, hogy csatlakozhatnak a NATO-hoz és elindulhatnak a Nyugat felé vezető úton, de ezeket az ígéreteket soha nem teljesítettük" - mondta Boris Johnson a BBC-interjúban.

Hozzátette: megítélése szerint az Ukrajnával kapcsolatos nyugati politika bizonytalansága most is érvényesül, és emiatt Putyin még mindig nem hiszi el, hogy a nyugati szövetségesek mindent felülíró stratégiai célkitűzése a szabad, független, európai Ukrajna, és amíg erről az orosz elnök nincs meggyőződve, "addig nem fog leállni".

(MTI)