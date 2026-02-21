Háború :: 2026. február 21. 17:37 ::

Zelenszkij a frontvonalhoz közel vetné be az európai csapatokat

Volodimir Zelenszkij fegyverszünet esetén az európai csapatok frontvonalhoz közeli állomásoztatását javasolta – írja a Bild című német napilap nyomán az Index. "Természetesen az ukránok szeretnék, ha partnereink velünk állnának a fronton" – mondta az ukrajnai elnök.



Fotó: Sven Hoppe/dpa

A fegyverszünet biztosítására szolgáló nemzetközi erő kiküldését elsősorban Franciaország és az Egyesült Királyság támogatta. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök január elején Párizsban aláírtak Volodimir Zelenszkijjel egy szándéknyilatkozatot a csapatok kiküldéséről. Macron hangsúlyozta, hogy a katonák „a földön, a levegőben és a tengeren legyenek messze a frontvonaltól”.

Zelenszkij most úgy fogalmazott: „Mi a frontvonalhoz közelebb látnánk szívesen a kontingenst”.

Friedrich Merz német kancellár január elején jelezte, hogy a német katonák is részt vehetnek a megállapodásban, de szerinte nem közvetlenül Ukrajnában, hanem egy NATO-tag szomszédos országában állomásoznának.

Az Egyesült Királyság és Németország katonai vezetői arra hívták fel a figyelmet, hogy a világ nagyhatalmai dolgozzanak ki egy fegyverkezési stratégiát, mivel fel kell készülni egy Oroszországgal szembeni esetleges háborúra.

Richard Knighton brit vezérkari főnök és Carsten Breuer német tábornok közös közleményben tette közzé, hogy Európa védelmi stratégiájában változásra van szükség, mivel a kontinens erős orosz fenyegetésnek van kitéve. Elmondásuk alapján az újrafegyverkezéssel nem háborúba szeretnék sodorni Európát, hanem felelősségteljes cselekedetet hajtanának végre a lakosság védelmében.

A tisztviselők úgy vélik, Moszkva hadserege eljuthat Ukrajnán is túlra, ha a Kreml megosztottnak érzi Európát. A megfelelő védelmi stratégia kialakításához elengedhetetlennek tartják a hibátlanul működő nemzeti intézményeket.