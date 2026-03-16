Háború :: 2026. március 16. 06:41 ::

Trump féltucat országtól várja, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában

Az Egyesült Államok mintegy féltucat országtól tart igényt arra, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök hivatali repülőgépének fedélzetén a vele utazó újságírók kérdéseire válaszolva országnevek említése nélkül közölte, hogy "körülbelül hét országtól" számít segítségnyújtásra. Elmondta, hogy olyan országokról van szó, amelyek nagymértékben függenek a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozóktól.

Kifejtette, hogy az iráni haderő nagy részének megsemmisítése ellenére az irániak még mindig képesek korlátozottan támadások végrehajtására, vagy bizonyos számú tengeri akna elhelyezésére.

Donald Trump megismételte, hogy az Irán elleni katonai művelet hamarosan lezárulhat, és azt követően az olajárak is gyors csökkenésnek indulnak majd.

Kijelentette, hogy az iráni vezetés sürgősen tárgyalni akar, ugyanakkor hozzáfűzte: "nem gondolom, hogy készen állnak arra, amit meg kell tenniük".

Az elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok kiindulópontja az Irán elleni akció esetében az, hogy a teheráni rezsim nem kerülhet nukleáris fegyver birtokába.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban illegális háborúnak nevezte az országa ellen indult katonai műveletet.

Kijelentette, hogy készen állnak megvédeni magukat ameddig csak szükséges, valamint azt állította, hogy Donald Trump "szórakozásból" támadta meg Iránt. "Embereket ölnek meg csak azért, mert Donald Trump szórakozni akar, hajókat süllyesztenek el, és különböző helyeket vesznek célba szórakozásból" - fejtegette az iráni külügyminiszter az amerikai televízió műsorában.

(MTI)