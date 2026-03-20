Háború :: 2026. március 20. 23:07 ::

Zelenszkij: már Németországgal, Nagy-Britanniával, Dániával és Hollandiával is gyártunk drónokat

Ukrajna már gyárt drónokat Németországgal, Nagy-Britanniával, Dániával és Hollandiával, és új közös projektekről tárgyal más európai partnerekkel is - közölte Volodimir Zelenszkij pénteken újságírók kérdéseire válaszolva.

Az államfő a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Ukrajna hamarosan Norvégiával, az év végéig pedig Franciaországgal is megkezdi a közös dróngyártást, és megállapodott Svédországgal is. "Emellett Romániával is aláírtuk a vonatkozó szándéknyilatkozatokat, és több más országgal is hasonló megállapodásaink vannak" - tette hozzá.

Zelenszkij kiemelte, hogy a március 21-re tervezett ukrán-amerikai találkozón Kijev küldöttsége felvetheti a drónok gyártására vonatkozó megállapodást. "Ami az Egyesült Államokat illeti: tudják, hogy már egy éve felajánlottuk a drónmegállapodást, mivel ők kiemelt partnereink. Nem csupán elfogó drónokról van szó, hanem elsősorban tengeri drónokról, a nagy hatótávolságú drónjainkról, amelyek már a háború során bizonyították képességeiket. Természetesen ide tartozik a fontos ismeretek, képzések cseréjét magába foglaló csomag is. Komolyan érdekeltek vagyunk abban, hogy aláírjuk ezt a megállapodást közeli partnerünkkel, az Egyesült Államokkal. Amikor Trump elnök készen áll, én biztosan készen állok" - fejtette ki.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna jelenleg a Közel-Kelet országaival igyekszik megállapodni. "Komoly megállapodásokat, egyezményeket készítünk elő. Majd meglátjuk, mikor lesznek készen" - tette hozzá. Szavai szerint már 228 ukrán szakértő tartózkodik Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában, emellett Kuvaittal és Jordániával is zajlik a szakmai együttműködés.

Az elnök úgy döntött, hogy nem hozza nyilvánosságra az ukrán szakértők közel-keleti missziójának részleteit - jegyezte meg az Ukrinform állami hírügynökség. "Dolgozunk, jelen vagyunk a helyszínen. A helyi légvédelmi szakemberek elég magas szinten állnak, de főként a ballisztikus rendszerek terén. Ami pedig a kis hatótávolságú légvédelem kérdését illeti, azt, hogyan kell reagálni a tömeges Sahed-dróntámadásokra, rajtunk kívül senkinek nincs ilyen tapasztalata" - hangsúlyozta Zelenszkij.

(MTI)