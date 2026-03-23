Háború :: 2026. március 23. 18:56 ::

Zelenszkij: bizonyítékaink vannak arra, hogy Oroszország hírszerzési információkat ad át Iránnak

Ukrajnának "cáfolhatatlan" bizonyítékai vannak arra, hogy Oroszország hírszerzési információkat oszt meg Iránnal - közölte hétfőn Volodimir Zelenszkij, miután találkozott a katonai hírszerzés vezetőjével.

"Oroszország ehhez a saját rádiós és radioelektronikus, valamint elektronikus hírszerzési kapacitásait használja, valamint a közel-keleti partereivel történő együttműködés révén megszerzett adatokat’" - írta az elnök az X közösségi oldalon.

A Kreml a múlt héten tagadta a The Wall Street Journal című amerikai napilap azon állítását, hogy Oroszország műholdas képeket oszt meg és fejlett dróntechnológiát ad át Iránnak, álhírnek nevezve az értesülést.

Volodimir Zelenszkij az ukrán hírszerzés értesüléseire hivatkozva azt is közölte, hogy Oroszország nagy hatótávolságú drónok számára négy földi ellenőrző állomást tervez létesíteni Fehéroroszországban.

Zelenszkij, aki az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett, hogy Fehéroroszország egyre jobban bekapcsolódik Oroszország Ukrajna elleni háborújába, hozzátette: utasította a hírszerzés főnökét, hogy ezekről a tervekről tájékoztassa Ukrajna partnereit.

(MTI nyomán)