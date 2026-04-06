Háború, Külföld :: 2026. április 6. 21:44 ::

Trump most éppen arról értekezik, hogy Iránban készséges és aktív tárgyalópartnert lát

Úgy tűnik, Irán vezetői megegyezési szándékkal vesznek részt az Egyesült Államokkal zajló tárgyalási folyamatban – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Irán oldalán egy készséges és aktívan tárgyaló felet lát, hozzátéve, hogy az ország új vezetése "bölcsebb, élesebb eszű és kevéssé radikális", mint a korábbi.

Hangsúlyozta, hogy az egyezségben érdekelt államok részt vesznek az amerikai és iráni fél közötti közvetítésben, és a megbeszélések jól haladnak.

Az elnök kritikus időszaknak nevezte az elkövetkezendő napokat, és emlékeztetett arra, hogy az Iránnak adott meghosszabbított ultimátum washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor lejár, és hangsúlyozta, hogy amennyiben addig Irán nem állapodik meg az Egyesült Államokkal, akkor a légicsapások "a kőkorszakig" vetik vissza Iránt. "Minden híd és minden erőmű" elpusztul kedden éjfélig, amennyiben nincs egyezség – hangoztatta az elnök, hozzátéve, hogy nem szeretné, ha ez történne. Azt is megismételte, hogy az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban, hogy megfossza a nukleáris fegyver birtoklásának lehetőségétől.

Donald Trump ismét kijelentette, hogy csalódott a NATO-ban az iráni műveletben való segítségnyújtás elutasítása miatt. Megjegyezte, hogy ezen nem változtat az sem, hogy a katonai szervezet főtitkára, Mark Rutte szerdán Washingtonba látogat.

(MTI)