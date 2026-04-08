Háború :: 2026. április 8. 21:01 ::

Fehér Ház: Vance alelnök vezeti az amerikai küldöttséget az Iránnal kezdődő béketárgyalásokon

J.D. Vance alelnök vezeti az Egyesült Államok küldöttségét az Iránnal hétvégén kezdődő közvetlen béketárgyalásokon Iszlámábádban - jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán.

A szóvivő az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az alelnök vezette delegációnak tagja lesz Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja, valamint Jared Kushner diplomata, üzletember.

Leavitt azt is közölte, hogy a tervek szerint az amerikai-iráni egyeztetések helyi idő szerint szombaton délelőtt kezdődnek a pakisztáni fővárosban.

Donald Trump amerikai elnök kedden a kéthetes tűzszünet bejelentésével egy időben úgy nyilatkozott, hogy lehetőséget lát hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés az Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

A Fehér Ház szóvivője a szerdai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok elérte legfontosabb katonai céljait Iránban.

(MTI)