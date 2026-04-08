Háború :: 2026. április 8. 21:56 ::

Trump főnöke figyelmeztet: Amerika tűzszünete nem a hadjárat vége, bármikor folytathatják a háborút

Izraelt nem lepte meg, hogy az Egyesült Államok tűzszünetet kötött Iránnal - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a médiához eljuttatott szerda esti videóüzenetében.

"De ez nem a hadjárat vége, hanem csak egy fázis céljaink elérésében" - tette hozzá a kormányfő csaknem egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a tűzszünetet.

"Irán úgy ült le a tárgyalóasztalhoz, hogy megvertebb és gyengébb, mint valaha" - közölte. Szerinte Izrael hatalmas eredményeket ért el, amelyek nemrég még teljesen elképzelhetetlennek tűntek, és szerinte az ország "erősebb, mint valaha".

Netanjahu közölte, hogy Irán "kötelezettséget vállalt a Hormuzi-szoros megnyitására, miután "lemondott minden korábbi feltételéről". Lemondott az ellene kivetett szankciók feloldásáról, a kártérítésről, a háború végleges lezárásáról, valamint a libanoni tűzszünetről is - tette hozzá.

Az izraeli kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy "még mindig vannak elérendő célok", és hozzátette, hogy Izrael ezeket "vagy megállapodás útján, vagy a háború folytatásával" el fogja érni.

"Az Egyesült Államokkal egyeztetve készek vagyunk bármikor újra támadásokat indítani - az ujjunk a ravaszon", és közben folytatni a tárgyalásokat Iránnal. A libanoni Hezbollah síita milícia elleni háború folytatásáról szólva azt mondta: "tartjuk magunkat ahhoz, hogy a tűzszünet nem vonatkozik a Hezbollahra".





Netanyahu says he will achieve his objectives through further military action under his command.



“We are ready to resume the fighting at any moment.”



“Our… Benjamin Netanyahu rejects President Trump’s ceasefire and says the war will continue against Iran at any time he chooses.Netanyahu says he will achieve his objectives through further military action under his command.“We are ready to resume the fighting at any moment.”“Our… pic.twitter.com/lsYoXVO4gb April 8, 2026

Netanjahu méltatta az Egyesült Államokkal, és főként annak elnökével fenntartott kapcsolatokat is. "Ilyen még soha nem volt Izrael történetében" - mondta. "Egy ilyen partnerség Izrael és az Egyesült Államok között a legnagyobb ellenségünk ellen, ilyen sem volt még Izrael történetében. Aki figyelmen kívül hagyja ennek a partnerségnek az erejét, az egyszerűen figyelmen kívül hagyja az igazságot" - mondta az izraeli miniszterelnök.

(MTI nyomán)