Háború :: 2026. április 9. 22:05 ::

Húsvéti tűzszünetet jelentett be az orosz elnök

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

"Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki" - állt a közleményben.

"Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját" - olvasható a dokumentumban.

(MTI)