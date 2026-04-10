WFP: élelmezésbiztonsági válság fenyegeti Libanont

Élelmezésbiztonsági válság fenyegeti Libanont, mert az iráni háború miatt fennakadások alakultak ki az ország élelmiszerellátásában - figyelmeztetett pénteken az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP).

Allison Oman, a WFP libanoni igazgatója elmondta, hogy az emelkedő árak és a harcok elől menekülni kényszerülő családok jelentette fokozódó kereslet miatt egyre nehezebb élelmiszerhez jutni. Az ország déli részén a piacok több mint 80 százaléka már nem működik, és a bejrúti piacokon is egyre nagyobb a nyomás. Sok kereskedő arról számolt be, hogy kevesebb mint egy hétre elegendő élelmiszerkészlettel rendelkezik.

Az élelmiszersegélyek eljuttatása különösen nehéz azokra a dél-libanoni területekre, amelyek március 2. óta izraeli légicsapások célpontjai. A héten a WFP egy segélykonvoja több mint 15 óra alatt tudott megtenni egy normál körülmények között párórás utat.

(MTI)