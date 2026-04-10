Háború :: 2026. április 10. 23:24 ::

A szokásos sikerlistás kommunikáció jegyében fogant meg az aktuális orosz hadijelentés is

Elfoglalta a donyecki régióban található Dibrova és a Szumi megyei Miropilszke települést az orosz hadsereg - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 8440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az április 4. és 10. közötti időszakban az orosz hadsereg öt ízben csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési infrastrukturális létesítményekre, katonai repülőterekre, lőszerraktárakra, légi és tengeri drónok gyártásának, tárolásának és indításra való előkészítésének helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

A minisztérium az egyebek között precíziós fegyverekkel végrehajtott támadásokat az oroszországi polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Raven brit légvédelmi rendszert, négy harckocsit és 135 egyéb páncélozott harcjárművet, három Flamingo manőverező robotrepülőgépet, négy Grad sorozatvetőt, 54 irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, hat Neptun és egy Neptun-MD nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 2111 repülőgép-típusú drónt és négy, legénység nélküli motorcsónakot.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Belgorod megyében egy nő életét vesztette, négy további civil pedig, köztük egy 15 éves lány, megsebesült. A volgográdi régióban lévő Volzsszkij városban is meghalt egy helyi lakos, a térségben, a Szvetlojarszki járásban, kigyulladt egy olajtartály.

A Herszon megyei Oleski térségében egy 15 éves fiú életét vesztette, miután mopedjével ráhajtott az ukrán fegyveres erők által elhelyezett aknára. A közeli Nova Majacska községben két férfit sebesítettek meg drónszilánkok.

Zaporizzsja megyében 400 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül. A drónveszély 18 oroszországi reptér forgalmában okozott fennakadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy hazaárulás gyanújával őrizetbe vette a donyecki régióhoz tartozó Mariupol város egy közigazgatási alkalmazottját, aki az orosz katonai egységek elhelyezkedésére vonatkozó adatokat továbbított a Telegramon az ukrán hírszerzésnek.

(MTI)