Háború :: 2026. április 11. 17:32 ::

Életbe lépett a tűzszünet az ukrán fronton

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából.

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök figyelmeztetett, hogy hadserege "lépésről lépésre válaszol" a tűzszünet esetleges megsértésére.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.



Kilőtt orosz tank áll a donyecki Szvjatohirszk városában (kép: Jevgenyij Maloletka/AP)

A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca a MAX üzenetküldő alkalmazásban azt is bejelentette, hogy a hadifoglyokon túl hét másik orosz állampolgár is visszatért. A minisztérium egyben köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségeknek a fogolycserében történt közvetítésért.

Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a hét Kurszki területi lakost Kijev erőszakkal tartotta fogva túszként.

Röviddel később Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök is megerősítette a fogolycserét.

"Százhetvenöt katona. A fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, határőrök, altisztek és tisztek, valamint hét polgári személy" - írta az elnök a Telegramon.

"Katonáink különböző frontokon védték Ukrajnát: Mariupolban, a csernobili atomerőműnél, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Szumi, Kijev megyében és a Kurszki területen" - írta.

"Sebesültek is vannak közöttük. Legtöbbjük 2022 óta van fogságban. És végre - itthon" - tette hozzá Zelenszkij.

A tűzszünet előtt mindkét fél több támadást is indított.

A kelet-ukrajnai Donyeck megye orosz kézen lévő területén fekvő Jaszinuvata (oroszul Jaszinovataja) településen két polgári lakos meghalt, hat másik pedig megsebesült egy ukrán dróntámadásban - közölte Alekszandr Penyajev helyi ideglenes közigazgatási vezető.

Pavel Filipcsuk, a Herszon megyei Kahovka járás orosz közigazgatási vezetője szerint az orosz kézen lévő Ljubimivka településen ukrán dróntámadás következtében egy taxiban két nő meghalt. Egy magán gépkocsi elleni másik támadás során a vezető megsebesült. Még további két gépjárművet ért támadás, de ezek nem követeltek áldozatokat - írta a Telegramon Filipcsuk.

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye orosz kézen lévő részének kormányzója szerint az ukrán erők az elmúlt 24 órában kilencszer lőtték a megye különböző településeit, Kamjanka-Dnyiprovszkában egy 63 éves férfi megsebesült.

Balickij szerint ukrán támadás következtében megrongálódott a város kórházának tetőzete, tűz ütött ki. A személyzet és a páciensek közül senki sem sebesült meg, a tüzet eloltották.

(MTI nyomán)