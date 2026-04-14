Háború, Anyaország :: 2026. április 14. 19:16 ::

Április végéig befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását - ígéri Zelenszkij

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

"Ami a kőolajvezetéket illeti, ahogy ígértük, április végéig megjavítják a szakemberek. Nem teljesen, de annyira, hogy működőképes legyen. Az összes tartály javítása még nem lesz kész, mert ez hosszú folyamat, de ez most nem erről szól" - mondta az államfő. Hozzátette, Kijev "nagyon bízik abban", hogy ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai - elsősorban Magyarország - teljesítik a vállalásaikat, és az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának nem lesz több akadálya.

Zelenszkij többször tett ígéretet a kőolajvezetéknek a lehetőségek szerinti mielőbbi megjavítására. Legutóbb múlt pénteki kijevi sajtótájékoztatóján mondta, hogy Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll a beígért európai finanszírozás a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe. Megjegyezte egyúttal: nem tudni, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól a vezeték ukrajnai szakasza ellen.

(MTI)