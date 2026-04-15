Háború :: 2026. április 15. 16:24 ::

Zelenszkij: vészes hiány van Patriot rakétákból Ukrajnában

Jelenleg Ukrajna vészes hiányt tapasztal amerikai Patriot légvédelmi rakétákból, amelyek az ukrán légvédelem részét képezik - figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett szerdán.

"Most olyan hiányunk van, hogy annál rosszabb már nem is lehet" - mondta az államfő. Ezt a Közel-Keleten kialakult helyzettel hozta összefüggésbe, és hangsúlyozta, hogy az iráni háború negatívan hat Ukrajnára. "Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának. Ez mindenki számára kihívás. Ez az egész világ háborúja. Nem csak az Egyesült Államoké és Izraelé" - állította Zelenszkij. Emellett segítséget ajánlott fel a Hormuzi-szoros feloldásához, kiemelve, hogy Kijev a szoros megnyitása mellett áll. "Már van tapasztalatunk a Fekete-tenger blokádjával kapcsolatban, Amerika viszont még nem keresett meg ez ügyben minket" - tette hozzá.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz csapatok gyakorlatilag a teljes frontvonal mentén fokozták a támadásaikat, az ukrán erők pedig aktív védekezést folytatnak, és márciusban mintegy 50 négyzetkilométernyi terület felett állították helyre az ellenőrzést.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán egységek az éjjel több orosz katonai objektumra mértek csapást, többek között egy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerhez tartozó radarállomásra, logisztikai létesítményekre, valamint összevont csapatokra Oroszországban és Ukrajna megszállt területein.

Az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak városában - amely Oroszország egyik vegyipari és petrolkémiai központja - támadást észleltek olyan létesítmények ellen, amelyek haditechnikai alkatrészek gyártásához kapcsolódnak - számolt be Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő Dezinformációellenes Központ vezetője a Telegramon. Kifejtette, hogy a városban olyan üzemek működnek, amelyek fontos alkatrészeket biztosítanak a repülőgép- és rakétatechnikához, többek között robbanóanyagok, lőpor és lőszerek gyártásához.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a német parlament alsóházának (Bundestag) védelmi bizottságával tartott találkozója után a Facebookon közölte, hogy Oroszország veszteségei rekordszintet értek el, meghaladva a havi mozgósításuk mértékét. "Adatokat ismertettem arról, hogy a harctéren nemcsak tartjuk a pozícióinkat, hanem fokozzuk is a nyomást - hangsúlyozta. A miniszter szerint ez rendszerszintű munka eredménye az innovációk bevezetésétől az erőforrások kezelésén át a technológiai képességek fejlesztéséig. "Hálás vagyok Németországnak a kulcsfontosságú prioritásaink támogatásáért: a légvédelem megerősítéséért, a nagy hatótávolságú lőszerek biztosításáért, valamint a drónképességek fejlesztéséért" - tette hozzá Fedorov.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy az orosz hadsereg ismét légibombákat dobott a Donyeck megyei Szlovjanszk városára, az eddigi adatok szerint ketten sérültek meg.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a közép-ukrajnai Cserkaszi megyében már 12 sérültet ápolnak kórházban az éjszakai orosz támadások nyomán, a keleti országrészben lévő Dnyipro városában pedig 19 embert, akik közül 13-an intenzív osztályon vannak.

(MTI nyomán)