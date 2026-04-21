Háború :: 2026. április 21. 18:22 ::

Kaja Kallas: 24 órán belül kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt 90 milliárd euróról

Várhatóan a következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós "hitelről" - közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben.

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre.

(MTI nyomán)