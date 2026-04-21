Háború :: 2026. április 21. 21:40 ::

Iráni külügyminiszter: a tűzszünetet sértő háborús cselekmény az iráni kikötők amerikai blokádja

Tűzszünetet sértő háborús cselekménynek nevezte kedden Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az iráni kikötők amerikai blokádját.

"Az iráni kikötők blokádja háborús cselekmény és következtetésképpen a tűzszünet megsértése. Még súlyosabb megsértésnek minősül egy kereskedelmi hajó megtámadása és legénységének túszul ejtése" - írta Aragcsi az X-en.

"Irán tudja, hogyan kell a korlátozásokat semlegesíteni, hogyan védheti meg az érdekeit, és miként állhat ellen a megfélemlítéseknek" - tette hozzá.

A tűzszünet hatálya szerdára virradóra jár le.

Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő az iráni állami televízióban korábban arról beszélt, hogy még nem született végleges döntés arról, hogy az iráni fél részt vesz-e a következő tárgyalási fordulón tekintve a számukra elfogadhatatlan amerikai cselekményeket. Bagai egyebek között a Hormuzi-szoros amerikai blokádjára utalt kijelentésével.

Madzsid Muszavi, az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka a Mehr hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy Irán szomszédai búcsút inthetnek az olajkitermelésnek, amennyiben engedik területüket használni a teheráni vezetés ellenségeinek. "A déli szomszédoknak tudniuk kell, hogy amennyiben földrajzi elhelyezkedésüket és létesítményeiket az ellenségek érdekében használják fel az iráni nép elleni támadásokhoz, akkor búcsút inthetnek a kőolajkitermelésnek a Közel-Keleten" - hangoztatta.

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy szerinte Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni, a megállapodás pedig "nagyszerű" lesz. Az elnök CNBC televíziónak kedden adott telefoninterjúban "hatalmas sikernek" nevezte az iráni kikötőkre egy héttel ezelőtt bevezetett blokádot, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok tartja teljes ellenőrzése alatt a Hormuzi-szorost. Az elnök egy másik bejegyzésben nyolc halálra ítélt nő szabadon engedését kérte az iráni hatóságoktól, és azt írta, hogy "nagyon hálás lenne", ha Irán teljesítené a kérést, amit figyelembe vennének a béketárgyalásokon is.

Trump kijelentését a halálra ítélt nőkről az iráni igazságszolgáltatás kedden este a Mehr hírügynökségen keresztül közzétett állásfoglalásában cáfolta, mondván, hogy valótlan értesülésről van szó.

(MTI)