Háború :: 2026. április 22. 15:19 ::

A szokásos ukrán követelőzés: nem fogadnak el "látszattagságot" az EU-ban

Ukrajna nem fogad el "látszattagságot" az Európai Unióban - szögezte le Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán újságíróknak, kommentálva a nyugati sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Franciaország és Németország "nem áll készen" (magyarul: nem akarja - a szerk.) arra, hogy a kelet-európai országot teljes jogú EU-taggá tegyék, és inkább szimbolikus részvételi formákat javasolnak, szavazati jog nélkül.

A politikus rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnöknek ez az egyértelmű álláspontja. Szibiha hozzátette: a partnerek ezt megértik, ezért a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy az ország teljesítse a csatlakozáshoz szükséges követelményeket, és megfeleljen a kritériumoknak. A miniszter beszámolt arról is, hogy az EU Tanácsának ülésén, amelyen részt vett, pozitív jelzést kaptak azokról a jogszabályokról, amelyeket a parlament a tagsághoz való közeledés érdekében fogadott el. Hozzátette: az ülésen az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagját is megvitatták, és véleménye szerint van ok feltételezni, hogy azt végül elfogadják.

Az Oroszország által indított háborúra rátérve a miniszter kijelentette, hogy Ukrajna harctéri helyzete jelenleg a legerősebb és legstabilabb az elmúlt egy évet tekintve. Kiemelte, hogy a drónok aktív alkalmazásának köszönhetően az ukrán erőknek sikerült ellensúlyozniuk az oroszok emberfölényét. Meggyőződését fejezte ki, hogy az oroszok meghatározó embervesztesége erősíti Ukrajna tárgyalási pozícióit.

Szibiha az ukrán légtér védelmében elért eredményeket is kiemelte. Elmondta: Ukrajna "új geopolitikai ereje" abban rejlik, hogy képes az ellenséges támadóeszközök akár 90 százalékát lelőni.

Az ukrán harctéri sikerek harmadik tényezőjének az aszimmetrikus támadást nevezte, amely olyan hadviselési módszer, amikor a két fél között nagy különbség van erőben, és a gyengébb fél nem hagyományos módon próbál előnyt szerezni, például drónokkal mér csapást nagy értékű célpontokra.

(MTI nyomán)