Háború, Külföld :: 2026. április 24. 14:38 ::

Migránshullámtól tartanak a Földközi-tenger menti leginkább érintett uniós országok

Az iráni háború nyomán erősödő migránshullámra figyelmeztetett pénteken Ciprus, Görögország, Olaszország és Málta Nicosiában, az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozójának egyik megbeszélésén.

A négy ország közös közleményben a közel-keleti térségben dúló harci cselekmények diplomáciai úton történő lezárását szorgalmazta, rámutatva arra, hogy mint a Földközi-tenger mentén, tehát az EU külső határain elhelyezkedő államok, közvetlenül ki vannak téve "ellenőrizetlen", az EU-ba irányuló migrációnak.

Az aláírók emellett kiálltak a közös és egységes európai fellépés mellett, amely - mint arra rámutattak - az egyes országok a migrációra adott, helyi szintű válaszait is hatékonyabbá teszi.

A négy ország vezetője emellett olyan kezdeményezésekről is egyeztetett, amelyek segítségével elkerülhetők a 2015-ös migránsválsághoz hasonló helyzet.

Bár a kilenc évvel ezelőtti válság enyhült az EU és Törökország között megkötött megállapodások nyomán, sokan továbbra is nekivágnak a Földközi-tengeren át az EU-ba vezető veszélyes tengeri útnak.

(MTI nyomán)