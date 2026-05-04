Orosz védelmi tárca: rakétacsapást mérünk Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a nácizmus felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartandó ünnepségeket - közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint Oroszország a rendelkezésére álló lehetőségek ellenére humanitárius okból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől.

"Figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy idejében elhagyják a várost" - állt a közleményben.

(MTI)