Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a nácizmus felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartandó ünnepségeket - közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint Oroszország a rendelkezésére álló lehetőségek ellenére humanitárius okból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől.
"Figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy idejében elhagyják a várost" - állt a közleményben.
(MTI)