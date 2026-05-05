Háború :: 2026. május 5. 19:49 ::

Súlyos orosz csapások érték Zaporizzsját és Kramatorszkot

Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizzsját és Kramatorszkot kedden, a legutóbbi támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk volt az ukrán hatóságok közlése szerint.

A helyi mentőszolgálatok szerint Zaporizzsja városban legkevesebb 12 ember halt meg. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója elmondta, hogy a halálos áldozatok mellett legkevesebb 16 sebesültjük is van az orosz támadásoknak. Mint mondta, lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találat ért a városban. Hozzátette, hogy a támadások következtében tűz keletkezett egyebek között egy üzlethelyiségben és egy üzemépületben.

A városból származó felvételeken komoly károkat szenvedett, lángokban álló épületeket és autókat lehetett látni.

A frontvonal mintegy 20 kilométerre délre húzódik Zaporizzsjától.

Kramatorszk várost három bombatalálat érte kedden, aminek következtében öten életüket vesztették - közölte Volodimir Zelenszkij a Telegramon. Mint írta, félő, hogy az áldozatok száma nőni fog. Kramatorszk alig 15 kilométerre van a frontvonaltól.

Keddre virradóra a poltavai régió egyik gáztermelő üzemét érték heves csapások, amelyek öt ember halálát is okozták - közölték az illetékes ukrán tisztségviselők.

(MTI nyomán)