Akit Mózes kevert bajba, avagy a szegedi melegcsúcs

A rendületlenül szocialista Szegeden – ma is kommunista utcanevek és szimbólumok büszke viselője – most a nap, meg az egyetemistái melegétől nemcsak a kopár szik sarja ég (ami manapság a flaszter), hanem a rajta legelésző tikkadt és sokszínű bölcsészi szöcskenyáj is. Ezek a jobb dolguk híján ugri-bugri szöcskefik ugyanis túlmelegedésükben Hallgatók az Egyenlőségért nevű Facebook-csoportba verődtek, akár karszalagos szivárvány nemzetőrség, és kollektív üldözőbe vették egyetemük egyik oktatóját, mondván: „A budapesti Pride után nyilvános oldalán homofób, gyűlöletkeltő kijelentéseket tett.” A neveletlenek, mivel az előadójuk nem nekik tetszően írogat és nevelgeti őket, akár malomkövet is dobnának rá, mert a neveletlenek tudják, nem úgy, mint a nevelőjük, mire is kell őket nevelni. Jó, mi?! Repül a malomkő, ki tudja hol áll meg?

Nem tudom, de nem is érdekel, pontosan hány homoszexuális volt és van a szegedi egyetemen, de azt igen, hogy néhányuknak a pesti Karácsony-féle Pride-bohózat után eszét vette a hevültség, hiszen nyilvános levélben követelik a szerintük homofób tanár ellen az azonnali etikai és fegyelmi eljárás megindítását. Miért is? Azért, és most szó szerint idézem, „mert R.A. a szociológiai tanszék egyik oktatója Mózes III. könyvét idézte bejegyzésében arról, hogy férfival hálni úgy, mint egy asszonnyal, az utálatosság. Akik pedig ilyet követnek el, halállal lakoljanak.”

Az idézeten, gondolom, elsőként az egyetemen tanult és tanuló LMBTQ+ hallgatók akadtak fent, mert elköteleződést, sőt védelmet várnak irányukba az intézménytől, egyben nyílt elhatárolódást a gyűlöletkeltőktől. És kitől akarnak elhatárolódni a homoszexualitásukat vállaló vagy támogató diákok? Fentiek szerint, ki mástól, mint Mózestól, hiszen az oktatójuk Mózes III. könyvét idézte. Sajnálatos, de egyetemista ésszel sem képesek felfogni? Inkább kicsavarnák Mózes kezéből a kőtáblát, és azzal vernék fejbe a tanárukat! Ilyen összevetésben tehát mindenkit agyba-főbe vernének ezek a derék szegedi melegcsúcsra járók, hacsak idézni is merészel valami rájuk nézve csúnyát Mózes után Jézustól, Buddhától, Mohamedtől, majd a próféták nyomából kilépve, például Mindszenthy bíborostól, Ravasz Lászlótól, de akár Adytól, Szabó Dezsőtől, Csurka Istvánig. Mi következik ezután? Halomba hordják a szocialista Szeged mondjuk Ságváriról elnevezett buszmegállójában a homokosoknak nem tetsző könyveket, és elégetik a Tórával, a Bibliával, meg a Koránnal együtt.

Sőt, ha még az időt is képesek lennének visszaforgatni, akkor Jézust, Mózest, Mohamedet, meg a többi, nekik csak ilyen-olyan prófétát már 3 éves korától egyiptomi, názáreti vagy mekkai óvodába járatnák egész napos érzékenyítő foglalkozásokra, ahol Bódi Kriszti Csipke Józsika-mesékkel kedveskedne, Lucifer pedig szőrös cicikkel, bőrtangában parolázna. Pankotai Lili válogatás nélküli káromkodások közepette dedikált Thunberg-képeket osztogatna, a retikülös Manyi (alias Lakatos) pedig liliommustrát tartana a gyerekmosdó tövében, Caramell nyolcadikos korában, utolsó elvégzett iskolai évében komponált balladájának magasfokú műveltségről árulkodó akkordjaira.

És ha már úgyis a balladáknál időzünk, akkor Toldi malomköve után jönnének is szépen sorban a zsidó, a görög, a római és más európai bűnös bárdok egyenesen a halálba menni, amiért ki nem állják, károsnak tartják, ezért rühellik a mindent fel(meg)perzselő meleget. A totális emberi szabadság jegyében, ami naná, hogy törvényeinket is felülírja, Frölich főrabbi lenne az ítélethozó zsűri elnöke a felsorakozó istenes gazfickók fölött. Mert hiába rendeli a Tóra a homoszexuálisok kivégzését, egy felvilágosult magyar főrabbi bármit kimagyaráz . Siránkozhatna neki dr. Norman Lamm rabbi, hogy férfival ne hálj, amint hálnak nővel, utálat az. Vagy Jehuda rabbi, aki szerint pedig 2 tanítvány ugyanazon takaró alatt ne aludjon, mert az toevá, vagyis utálatosság. De a tudós Báruch háLévi Epstein is nyugodtan bárd alá tarthatná a nyakát, hiába szajkózná, hogy ne tedd, mert eltévelyedsz a teremtés alapjaitól.

Ugyancsak feleslegesen rimánkodna a Frölich-Szeged grémiumnak Aiszkhinén, hogy homokos nem lehet állami hivatalnok, sem ügyvéd vagy pap, és amelyik kinadiosz (fajtalankodó) megsérti a törvényt, azt halállal büntessék, sőt a Lex Scantina nevet viselő törvényre is hiába hivatkozna, amely pedig tiltotta a „fiúkkal és férfiakkal történő fajtalankodást.” Végül Arisztotelész is felsülne, amikor azt állítaná, amit Nikomakhoszi etika című művében mond azzal, hogy az állatias és beteges állapotok közé sorolja a kannibalizmus mellett a homoszexualitást is, a zsűri szivárványos papírzászlót lengetve csak mosolyogna.

Elképzelem, amint a rendíthetetlenül szocialista város főterén a szoci polgármester és más a totális szabadságért és egyenlőségért küzdő bozótharcosok jelenlétében, fél- vagy egészen meztelen, bőröves, fekete álarcos homokosok elővezetik a szociológiai tanszék szeppent oktatóját, aki bűnös, és aki Mózes III. könyvével takarózott. A meleg és nem meleg egyetemisták pedig felsorakoznának, mert nekik igenis választani kell a gyűlölet vagy az emberi méltóság tisztelete között. Ott és akkor. Hogy nem szakad rájuk az ég!

De, zuhogni kezd, akár, ha dézsából öntenék az égiek. A szikkadt szöcskenyáj pedig behúzott nyakkal, azonnal szétszalad. Mire ismét kisüt a nap, csak Mózes V. könyvének dörgedelme tölti meg a főteret: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedjél.”

Hát ennyi! És a világban a rend helyreállt.

Franka Tibor - Kuruc.info