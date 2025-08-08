Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 8. 17:23 ::

Pillanatkép egy elképzelt országról

Az elmúlt napokban három különböző bűncselekmény is történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Mindhárom elég jellegzetesen egy adott etnikai alapon szerveződő bűnözői szubkultúrához köthető. Az elmúlt két hétben szétvertek egy szórakozóhelyet Szolnokon, Kunmadarason majdnem meglincseltek egy férfit, augusztus 4-én hajnalban pedig egy férfi három autót is megrongált, ezzel többmilliós kárt okozva Újszász és Szolnok területén. Most pedig újabb hír érkezett: késelés történt Szolnok városában.

Az elkövetők nagyrészt cigányok. A bűncselekmények azon elkövetői ellen, akik még szökésben voltak, országos körözést adtak ki, a köztelevízió főműsoridőben bemutatta fényképeit és a bűnözők származását is – ugyanis ezt nemrégiben törvényileg vezették be. A rendőrség adatbázisában egyébként egyik sem volt ismeretlen, ugyanis visszaeső bűnözőkről van szó. Néhány órán belül az utolsó szálig meg is lett mindenki, a rendőrség különleges egységei kiszálltak a helyszínekre, és azonnal letartóztattak mindenkit. A bűnözők családtagjai közül néhányan „szót emeltek” az intézkedés ellen, sőt, volt, amelyik rá is akart támadni a rendőrségre, őt rövid úton ártalmatlanították lőfegyver használatával egy lábra mért lövéssel.

Természetesen hivatalos személy elleni erőszak miatt neki is felelni kell. A korábban oly' sokszor hangos úgynevezett „jogvédő szervezetek” egy szóval sem kommentálták az esetet, ugyanis már régen fel lettek oszlatva. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne volna szükség jogvédelemre, de ez a normális embereket illeti, nem közönséges gyilkosokat és bűnözőket. Az ilyenekre többé nem volt szükség.

A korábbi gyakorlattal ellentétben nem következett „szabadlábon védekezés”, nem húzódott el évekig a bírósági tárgyalás, a társadalomra veszélyes elemeket kivonták a forgalomból, és egytől-egyig az újonnan felépült önfenntartó börtönök valamelyikébe kerültek, ahol életükben először hasznos tevékenységgel tölthették az idejüket: dolgoztak. Arról is döntött a bíróság, hogy egy éven belül a fogvatartott magaviseletétől, munkabírásától és moráljától teszi függővé, hogy a most szerződésben foglalt szibériai bérrabtartás keretén belül az oroszországi Fekete Delfinbe kerül-e.

A rendőrség speciális egységei pedig preventív jelleggel a következő napokban és hetekben csapásokat mér a különböző bűnözői gócpontokra, bevonva ebbe a tevékenységbe a jó helyismerettel rendelkező csendőrséget is. Az országban néhány hét és hónap után érezhetően csökkent a bűnözés, a lakosság biztonságérzete jelentősen javult. Nem kellettek hozzá nagy „csodák”, csupán szándék arra, hogy rend és közbiztonság legyen.

Nos, bizonyára minden olvasónk összevonta a szemöldökét, miközben a fenti sorokat olvasta, sajnos nem ez a valóság. De ha egy normális államban élnénk, akkor nagyjából (a részleteken lehet vitatkozni) ez történt volna az imént kifejtett bűncselekmények után.

Helyette van „pintéri rend”, van bohóckodással egybekötött harc a cigány szavazatokért a Fidesz és a Tisza, Orbán Viktor és Magyar Péter között, csak éppen a valós problémákról nincs szó, ebből kifolyólag pedig nyilván a megoldásokról sem.

Lantos János – Kuruc.info