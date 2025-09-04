Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 4. 15:51 ::

Újra és újra a cigányság bizonyítja be, mekkora a baj hazánkban

Bizonyos időközönként, véletlenszerű helyszíneken – mintha csak ráböknénk a térképre – világlik ki, mekkora baj van az országban etnikai értelemben (is). A szisztematikus szőnyeg alá söprés, illetve a „rejtett erőforrások” elkényeztetése oda vezetett, hogy bizonyos magyarországi régiókban az őslakosság már nem érezheti biztonságban magát. Ilyen település Szolnok is.



Illusztráció: Napiszar

A cigánykérdést a jelenlegi irányvonallal, demokrata gondolkodásmóddal nem lehet megoldani. Ahol „védett növényként” tekintenek rájuk, úgy, hogy közben még a feneküket is kinyalják, hogy négyévente „jó helyre ikszeljenek” (ha tudnak egyáltalán olvasni), ott nem a mindenkori hatalom, hanem ők diktálják az irányvonalat, feltételeket, és jelenleg – sajnos – népszaporulat szempontjából is nekik áll a zászló.

Persze nem csak a Fidesz, a Tisza is a cigányok kegyeit keresi (meg ők is a Tiszáét, ahogy mindjárt látni fogjuk), de nyilvánvaló, hogy a deklaráltan baloldali erők sem szeretnének lemaradni. Ilyen a hét, vagy inkább a hónap legostobább emberének díját kapó szolnoki polgármester, Györfi Mihály is, akinek lassan összeomlik a város a keze alatt, mégis attól retteg, hogy a Mi Hazánk „masírozni megy” Szolnokra jövő szombaton.



Fotó: Cseke Balázs/Telex

„Felszólítom a Mi Hazánk pártot is, hogy ne jöjjenek Budapestről felvonulgatni, ellentétet szítani és bajt keverni Szolnokra! Szolnok lakói békét és nyugalmat szeretnének, nem pedig lármázást és fenyegetőzést! Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk pártnak városunk közgyűlésében egyetlen képviselője sincs!” – írta a minap Facebookon, mintha csak a radikális párt okozná a bajt, nem pedig az említett „védett növények”, akikkel természetesen Györfi sem kezd semmit.

Szegény pára egyébként nagyon le van maradva, hiszen még mindig Pintértől várja a megoldást, hogy biztosítsa a „város nyugalmát és biztonságát”, ez a feladat pedig „az ő miniszteri alkalmasságának” is a próbája, ami azért röhejes, mert már ezerszer megmutatta, hogy alkalmatlan.

Persze nem csak a Györfi-Pintér duó keseríti meg a magyarok életét, de a hatalom által védett „rejtett erőforrások” is. Hviszt Sándor, a város roma önkormányzatának elnöke Facebook-videóban beszélt arról, hogy „mindent megtesz, hogy ez a felvonulás ne jöhessen létre”, elmondása szerint „politikai vonalon is futtat megbeszéléseket, valamint a rendőrséggel is felvette a kapcsolatot”.

„Szeretném megnyugtatni a szolnoki roma közösséget, hogy több szálon is megbeszéléseket folytatok az üggyel kapcsolatban, azt szeretném elérni, hogy ez a felvonulás ne jöhessen létre” – mondta Hviszt. Ennyit a gyülekezési jogról a saját hazánkban.

Hviszt szerint „senki nem akarja, hogy ez a felvonulás létrejöjjön”, „higgadtságra” kérte a „romákat”, és, hogy „ne szerveződjenek”. Persze a higgadtság nem éppen az előnyük, ahogy azt mindjárt látni fogjuk. Mielőtt azonban ezt megtennénk, Hvisztről még annyit érdemes megjegyezni, hogy az elnökség mellett nemzetiségi önkormányzati képviselő is, a Cikösszel, a Fidesz kedvenc cigány szervezetével szerzett mandátumot.

No és hogyan viszonyulnak ezek a „higgadt romák” az eseményekhez? Most is, mint mindig, az írásaikat szándékosan nem javítottam ki, hogy lássák a kedves olvasók a műveltségük magas fokát.

Egy nő (!), vagy annak nevezett képződmény szerint „meg kell gyilkolni a mocskos Toroczkai náci kutyát és a korlaboráns bandáját”, majd cigány módon, de előveszi az ezerszer megcáfolt, már rettenetesen unalmas szatellitpárt-kártyát, mert Alexandra szerint „a Fidess uszicsa a cigányokra a kutyákat”. Egyébként a gyilkolásra való felszólítás kimeríti a Fidesz által év elején hozott internetes agresszióról szóló törvény rendelkezéseit, de nem vagyok annyira naiv, hogy feltételezzem, ezt bármikor is használják majd a cigányok ellen.

Ahhoz képest, hogy Hviszt azt kérte, ne szerveződjenek, itt már arról társalognak, hogy „rengeteg megye össze tud szaladni”, de arról is szó esett, hogy ha „Orbán Viktor és csapata nem tudja megálitani akkor a romaság tesz róla hogy Szolnokon nem lesz náci állam”. Bertalan aztán meglehetősen furcsa okfejtésbe kezdett, ugyanis állította, hogy „a tüzet el lehet olvasni dee a vizet megálitani nem tudják és a romák lesznek a víz ere készüljenek fel”. Nos, tüzet én még nem próbáltam olvasni, de szemmel láthatóan Bertalan elég öntudatos ahhoz, hogy tudja, a politika az ő oldalukon áll, pár szavazatért cserébe ők jelentik a „vizet”.

Más vizekre evezve, Kovács Gyula az Európai Romákért Egyesülettől Magyar Péternek írt nyílt levelet, tőle várja, hogy védje meg „szegény ártatlan romákat a masírozóktól”, mert a kisebbség tudja, mit jelent, amikor „rettegve zárják magukra az ajtót”.

A szokásos áldozatszerepet persze sikerült felvenni, mint ahogy a másoknál való kuncsorgást is feléleszteni a „gonosz nácik ellen”. Bizony, a közösségi média nagy átka, hogy bárkinek lehetősége van megszólalni.

Egyébiránt Kovács hiába elnöke az Európai Romákért Egyesületnek, a Google AI-alapú áttekintése nem ismeri a szervezetet, igaz, a ceginformacio.hu-n fellelhetőek. Fő tevékenységük „egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”, az utolsó pénzügyi beszámolójukat azonban 2022 végén adták le. Biztos annyi a munka, hogy nem volt rá idejük.

Zárásként ez a csupa nagybetűvel írt, helyesírási hibáktól hemzsegő bejegyzés egy szolnoki csoportban, a Szolnokon Beszélikben jelent meg, ezúton is írjon be magának egy fekete pontot az az adminisztrátor, aki kiengedte ezt az undormányt.

Szemlátomást ennek a bejegyzésnek a szerzője sem fogadta meg a ciköszös cigány tanácsát, és elragadta az a bizonyos cigány vére. Logikátlanul fenyegetőzik, TAJ-kártyát akar hozatni a „masírozókkal” (tudjuk, miért), de arról is írt, hogy „nem állatok, csak kiprovokálják belőlük”. Utóbbival erősen tudnék vitatkozni (igaz, nem akarom megsérteni az állatokat), a bejegyzéshez mellékelt képet pedig azóta sem tudtam értelmezni, na mindegy.

Szerintem ennyi éppen elég, láttuk a lényeget. Az internet sötét bugyrai is megmutatták, hogy Magyarországon bizony nem annak kell örülni, hogy egy oroszlányi általános iskolában nincs Mohamed, hanem azon kéne elgondolkodni, hogy veszi vissza a magyarság az irányítást, amely szemlátomást kicsúszott a kezéből a nemzetrontó politikai elit és egy idegen rassz javára.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info