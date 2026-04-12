Anyaország :: 2026. április 12. 08:16 ::

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos már kora reggel hamisított

A fideszes Ferencz Orsolya egy olyan szavazólapot osztott meg a Facebookon, amiről egyszerűen levágta a mi hazánkos ellenfelét – azt a látszatot keltve, hogy a nemzeti ellenzéki pártnak nincs jelöltje Budapest 2. választókerületében – írja a Magyar Jelen.

A Fidesz–KDNP Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztost indítja Józsefvárosban, akinek a választások reggelén sikerült akkorát hamisítania, hogy az még a Holdról is látszik – hívta fel a figyelmet a lap.



Nagy bajban lehet Ferencz, ha ilyen aljasságokra vetemedik (forrás: kormany.hu)

Történt ugyanis, hogy a fideszes politikus vasárnap megosztotta az egyéni szavazólapot (a saját neve mellé nyilván ikszet tett), ám a Mi Hazánk helyi jelöltjét, Kvacskay Károlyt (aki az eredeti szavazólapon a 7. helyen szerepel) nemes egyszerűséggel levágta a képről.



Van már gyakorlatuk a hazugságokban (fotó: Ferencz Orsolya Facebook-oldala)

Nyilvánvalóan szándékos hamisításról van szó, ami azt a látszatot kelti, hogy Budapest 2. választókerületében csak hat egyéni jelöltre lehet szavazni, valamint azt, hogy a Mi Hazánk nem indított senkit a körzetben.