Friss hírek :: 2026. május 18. 09:34 ::

Segítsünk ennek a lánynak visszakapni az életét!

Felhívás - Segítséget kérek az életemhez



Kedves Olvasó,

Czifra Debóra vagyok, 23 éves, és most kellene befejeznem az egyetemet. Ehelyett az életemért küzdök.

A tavalyi év és 2026 első hónapjai kudarcok sorozatát hozták. A kemoterápia már nem hatott, a daganat csak nőtt, a kilátásaim egyre sötétebbek lettek. Még az onkológusom is bizonytalanná vált, és azt javasolta szüleimnek, hogy keressünk alternatív kezelési lehetőségeket.

Bécsben találtunk egy professzort, aki az imatinib gyógyszert ajánlotta a szarkóma típusú daganatomra. Kezelőorvosom is jóváhagyta a terápiát. Jeleztem, hogy a daganat tovább nő, de csak annyit mondtak: "Szedd tovább, ez normális. Megduzzad, majd összeesik." Végül mégis leállították a kezelést.

Ezután cryoablációs kezelést kaptam. Az orvos nagy reményekkel és jó esélyekkel biztatott, ám kívülről láthatóan a helyzet nem javult, sőt romlott. A másik daganatot is kezelték, abban bízva, hogy a lebomlás áthat a többire is.

Felmerül a kérdés: kísérleti alany voltam, vagy csak jó anyagi forrást láttak bennem? Most, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, elfogyott a pénz.

A sebész már az elején egyértelműen fogalmazott: műteni kell, majd gyógyszeres kezelés következik. Féltem a műtéttől, és túlságosan bíztam mások jóindulatában. Most látom, hogy diploma helyett az életemért harcolok.

A műtétet el kell végezni. Helyre kell hozni a korábbi kezelések hibáit is. Egy ilyen beavatkozás 12.000-20.000 euró közötti összeget jelent. A műtét után Ogsiveo gyógyszeres kezeléssel folytatnám.

Van esélyem az életre, ha te is segítesz egy kevéssel vagy megosztod ezt a felhívást.

Köszönöm szépen.

Czifra Debóra



Számlaszámok:

Transilvania Bank:

RO64BTRLHUFCRT0603051301

RO51BTRLEURCRT0603051301

BTPay: 0771035570 vagy RO04BTRLRONCRT0603051301

Számlatulajdonos: Debora-Antonia Czifra

revolut.me/debora2j7o