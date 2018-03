Anyaország :: 2018. március 15. 17:58 ::

"Kari Geri" kitaposná a pártokból a szélesebb összefogást

A baloldali ellenzéki pártok – MSZP, Párbeszéd, DK, Liberálisok – közös megmozdulásán Gyurcsány Jobbikot is tárgyalásra hívó szavaira reagálva Karácsony azt mondta: ő ott lesz a vasárnapi tárgyaláson, és az MSZP-Párbeszéd is kész újabb áldozatokat hozni az együttműködés szélesítése érdekében.





Fotók: Nagy Szabolcs / Index

Készek arra, hogy akár egyoldalúan is visszaléptessenek jelölteket, és „ki fogják taposni a pártokból” a szélesebb összefogást. Karácsony szerint sokan gondolják, hogy akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy kell vele összefogni, hogy ne változzanak maguk is ördöggé, vagyis az Orbán-rendszer után nem szabad egy hasonló rendszert építeni, tudni kell, hogy mi lesz utána.

„Ha Vona Gábor nyeri a választást, az is Orbán Viktor győzelme lesz, mert míg Orbánnak 20 év kellett, hogy liberálisból illiberális legyen, Vona ezt 3 év alatt megjárta, csak fordítva” – mondta az MSZP-Párbeszéd jelöltje.

Karácsony azt ígérte: ha őt választják miniszterelnöknek április 8. után, ő nem fog esküt tenni az alaptörvényre. Olyan országot építenek, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem fordítva, és méltó büntetést kapnak a nagyurak, akik szétlopták az országot, és ahol tényleg levágják a kezét annak, aki elsőként nyúl a kasszába. Esküt kért ugyanakkor az egybegyűltektől arra, hogy elmennek szavazni.

(MNO - HVG nyomán)