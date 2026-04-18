Anyaország, Videók :: 2026. április 18. 10:46 ::

"Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek b*zmeg!" - elmebeteg sofőr a Hungária körúton

Két különböző, de egyformán aggasztó közlekedési helyzet került egy videóba, amelyet nézőink küldtek be - írja a BpiAutósok.

A beküldő beszámolója szerint egy autós a kanyarodósávból, irányjelzés nélkül vágódott elé, miközben majdnem elütött egy kerékpárost is.

A manőver után azonban nem ért véget a történet: az érintett sofőr többször is büntetőfékezett, majd kiszállt az autóból, és – a felvétel tanúsága szerint – fegyverrel fenyegetőzött.

A videó második részében Szigetszentmiklóson járunk, ahol egy BMW-s sofőr veszélyeztette a forgalom többi résztvevőjét.

Már a kamerás autót is úgy előzte meg, hogy azt nem tudta a sofőr szó nélkül hagyni, de amit a következő kereszteződésben művelt, az egészen elképesztő.

Az előtte kényszerből várakozó autós inkább félrehúzódott, hogy elengedje a látszólag idegbeteg BMW-st, akit a szemből érkező jármű sem tartott vissza az előzésben.