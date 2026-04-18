2026. április 18. 09:13

Növekedési lehetőséget lát a magyar piacon a Jeep

A speciális minőségi igényeknek való megfelelésben látja a növekedés lehetőségét a Stellantis konszern rétegmárkája, a Jeep, amely bővülni tudott 2025-ben a magyarországi újautó-piacon - mondta Krupp Tünde márkaigazgató az MTI-nek.

A több mint 80 éves múlttal rendelkező autómárka csak a SUV (terepjáró, illetve szabadidő-autó) szegmensben van jelen a magyar újautó-piacon, ahol tavaly 1011 járművet értékesített. Ez 120 százalékos növekedés volt az előző évhez képest, amely a Jeep számára 0,78 százalékos szeletet biztosított az új személyautók között. A márkaigazgató hozzátette, hogy részesedésük a magyar piac mintegy 60 százalékát kitevő SUV szegmensben eléri az 1,3 százalékot.

A SUV szegmensben több mint 100 márka versenyez Magyarországon.

Krupp Tünde kifejtette: a Jeep szűk vásárlói réteget szolgál ki, akik számára a valódi, jó tereptulajdonságokkal rendelkező autó képvisel értéket. A márka jelenleg mindössze két modellel van jelen, azonban új vásárlói réteget mozdíthat meg, hogy a hajtáslánc-kínálat bővülésével már e-hibrid, e-plugin hibrid és elektromos változatok is elérhetők. A Stellantis elkötelezte magát az elektrifikáció mellett, de hosszú távú stratégiája, hogy kielégítse az egyéb meghajtású járművek iránti igényt is - jelezte a márkaigazgató.

A Jeep az idén két új modellel jelenik meg a magyar piacon, támogatva a célkitűzést, hogy a márka részesedése egy százalékra emelkedjen. Krupp Tünde esélyt lát arra, hogy a terepképességű járműveket célzó közbeszerzések által is bővüljenek az eladások, erről elmondása szerint már folynak egyeztetések. A Jeep eladásaiban a céges vásárlók aránya 50 százalék körüli, miközben a teljes piac SUV szegmensében eléri 75 százalékot is.